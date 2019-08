“Mattarella metti me al governo”/ Video delirio web: Barbara d’Urso o Mara Maionchi?

La crisi di governo nell’era dei social ci regala anche momenti di trash. Questa è senza dubbio una fase delicata per il nostro Paese, ma l’ironia si rivela preziosa anche per viverlo con un po’ di leggerezza, in attesa ovviamente della decisione del Capo dello Stato Sergio Mattarella in merito all’eventuale nascita di un governo Pd-M5s. E proprio il Presidente della Repubblica è in un certo senso “protagonista” del video lanciato da Trash Italiano e realizzato in collaborazione con l’imitatore Vincenzo De Lucia. Il filmato riproduce la chat di gruppo con Mattarella per formare il nuovo governo, ed è tutta da ridere, perché coinvolge le donne della tv italiana, come Barbara d’Urso e Mara Maionchi. Ma c’è Maria De Filippi che si candida: «Sergio, per me dovremmo organizzare il nuovo governo. Se mi dai l’ok mollo Temptation Island a Raffaella. Vengo a Roma e giriamo le carte, cosa ne pensi?». Ma non può mancare Mara Venier: «Sergio, amore, metti me al governo e finalmente in Italia se struca el botton. E poi hai visto gli ascolti di Domenica In, amore della zia?».

“MATTARELLA METTI ME AL GOVERNO”, LA CRISI E L’IRONIA SOCIAL

Nella chat di gruppo trash con Sergio Mattarella a consultazioni in corso trova spazio anche Milly Carlucci: «E adesso Sergio metti me al governo e mettiamo il discorso annuale del presidente contro C’è posta per te. Vedrai, sarà un momento molto solenne, molto bello e soprattutto molto seguito. Stop al televoto». L’imitatore Vincenzo De Lucia, che ha collaborato al video con Trash Italiano, ha proposto anche Mara Maionchi: «Sergio, stai ancora a pensare? Ho l’X Factor, devo assolutamente governare. Queste teste di c… E allora?». Il filmato si conclude con la regina del trash, Barbara d’Urso, che ha anche una proposta economica per risollevare le sorti del nostro Paese. «Ragazziii? Ragazzi del Quirinale sono pronta per prendere il caffeuccio al governo. Voi lo sapete che quando l’Italia chiama io ci sono. Con le nostre amate pubblicità e con il 22% di tasse saremo con voi. Col cuoreee». Se ancora non avete visto questo video esilarante di imitazioni, eccolo di seguito.





© RIPRODUZIONE RISERVATA