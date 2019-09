Mattarella/ “Necessario riesame patto di stabilità”. Messaggio al Forum di Cernobbio

Il presidente della repubblica, Sergio Mattarella, è intervenuto tramite un messaggio al Forum Ambrosetti, in corso in questi giorni in quel di Cernobbio. “E’ necessario un riesame del patto di stabilità – le parole lette alla platea dall’ex presidente del consiglio, Enrico Letta – coesione e crescita sono gli obiettivi ai quali guardare e il necessario riesame delle regole del patto di stabilità può contribuire a una nuova fase, rilanciando gli investimenti in infrastrutture, reti, innovazione, educazione e ricerca”. Il capo dello stato si è quindi rivolto all’Unione Europea auspicandosi un “rafforzamento del coordinamento delle politiche economiche – parole riportate dall’edizione online di Tgcom24 – e passi avanti per una fiscalità europea che elimini forme di distorsione concorrenziale e affronti, invece, il tema della tassazione delle grandi imprese multinazionali, per un sistema equo e corretto”.

MATTARELLA: “NECESSARIO RIESAME PATTO DI STABILITÀ”.

Mattarella ha voluto sottolineare alcune delle sfide che l’inizio della nuova legislatura europea dovrà affrontare, a cominciare dai cambiamenti climatici e demografici, arrivando fino alle “rapide trasformazioni tecnologiche, tensioni politiche e minacce alla sicurezza”. Secondo il presidente italiano, all’UE serve in particolare una cooperazione molto stretta fra le istituzioni e gli stati membri, di modo da poter rilanciare “l’integrazione, completare il mercato unico e rafforzare il pilastro sociale”. Mattarella ha poi concluso il suo intervento al forum lariano dicendo: “In un contesto internazionale caratterizzato da crescenti rischi e incertezze e dal rallentamento dell’attività economica, anche a causa di inappropriate guerre commerciali, soltanto un’Europa solida e unita sarà capace di contribuire da protagonista al governo dei grandi temi globali e solo la riaffermazione di un multilateralismo fondato su regole condivise e l’apertura degli scambi potranno rilanciare la fiducia”. Parole senza dubbio significative quelle del presidente Repubblica, che hanno trovato l’accoglimento del pubblico presente a Cernobbio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA