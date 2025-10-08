Legge sul San Francesco come Festa nazionale il 4 ottobre (dall'anno prossimo) è promulgata da Mattarella con alcune criticità: il disguido e come uscirne

IL 4 OTTOBRE SARÀ FESTA NAZIONALE DAL 2026: IL COLLE PROMULGA LA LEGGE MA RILEVA CRITICITÀ

Il prossimo 4 ottobre 2026 sarà la prima volta che in Italia sarà ripristinata la festa nazionale per San Francesco: il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato la legge approvata in Parlamento, promulgandola definitivamente in Gazzetta Ufficiale, con qualche criticità però sollevata nei confronti dello stesso emiciclo. Nella lettera inviata ai Presidenti di Camera e Senato il Capo dello Stato ha sottolineato la necessità di porre alcuni correttivi al dispositivo di legge allontanando le criticità presenti nel testo approvato.

Nello specifico, l’equivoco in atto è che secondo una legge del 1958 il giorno del 4 ottobre è sia solennità di San Francesco che solennità civile per l’altra Santa Patrona d’Italia, ovvero Santa Caterina da Siena: se quindi viene ritenuto sensato a e rigore di legge l’aver disposto per i prossimi 4 ottobre la giornata festiva – dunque con scuole chiuse, uffici pubblici e servizi a scartamento ridotto – resta il “pasticcio” di aver nella medesima giornata alcune usanze e iniziative che rischiano di venir cancellate laddove il 4 ottobre sarà giornata festiva a livello nazionale.

Come scrive il Colle, con due diverse disposizioni di legge «si celebrano gli stessi valori nel medesimo giorno ma con un diverso regime» di celebrazione: il punto è che non si può tenere questi due dispositivi nel medesimo giorno, imponendo un correttivo quanto prima al Parlamento. Va decisa e operata una scelta univoca, con il Quirinale che consiglia anche la modalità per intervenire (abrogando la solennità civile) non prima di comprendere quale sia l’agire migliore in una celebrazione nazionale che potrebbe a questo punto essere integrata.

COME USCIRE DAL “DISGUIDO” SULLA FESTA DEL 4 OTTOBRE: COSA HA DETTO IL PRESIDENTE MATTARELLA

Il Presidente Mattarella infatti da un lato suggerisce al Parlamento di abrogare il dispositivo meno rilevante, ovvero la solennità civile per Santa Caterina, dall’altro però pone un tema che potrebbe a questo punto essere colto dalla politica uscendo dall’inghippo in cui si è andati a parare: si può fare riferimento solo a San Francesco o anche a Santa Caterina, anche perché fino ad oggi erano stati considerati congiuntamente come valori e significato per il loro essere Santi Patroni dell’Italia.

Il Quirinale lamenta che vi sia un milione coordinamento per poter porre la soluzione adatta in vista della Festa Nazionale del prossimo anno per il giorno del 4 ottobre e, eventualmente, per l’altra data da apporre sulla festività di Santa Caterina, già solennità civile per “la pace, la fraternità e il dialogo”. In sostanza, con la nuova legge occorre chiarire come non si possa avere nel medesimo giorno una festa nazionale e una solennità civile, in quanto l’una esclude l’altra: occorre intervenire, eventualmente ponendo un dispositivo comune che modifichi la legge oggi promulgata.

A ridosso della Manovra di Bilancio e di altre importanti riforme che attendono il Parlamento – dall’Autonomia al Premierato fino all’eventuale nuova legge elettorale – la posizione tenuta oggi dalla Presidenza della Repubblica continua una “tradizione” tenuta in questi 10 anni di reggenza al Quirinale: Mattarella ha rinviato una sola volta una legge verso il Parlamento senza firmare, ma ha prodotto diversi rilievi che suggeriscono una modalità sempre molto attenta e interessata a non ammettere alcuna criticità nei vari dispositivi di legge.