Mattarella “Tra 8 mesi potrò riposare”/ Salvini, no al bis “Sostegno a Draghi se…”

Mancano diversi mesi all’elezione del capo dello Stato e Sergio Mattarella ha inviato un messaggio ben preciso: non è disponibile per il bis. Il 12° presidente della Repubblica non ripercorrerà le orme di Giorgio Napolitano e lo ha confermato nel corso di un incontro con degli alunni di una scuola primaria di Roma: «Il capo dello Stato deve conoscere tutti e seguire tutti per poter intervenire con suggerimenti. Ma tra otto mesi il mio mandato termina: io sono vecchio e tra qualche mese potrò riposarmi».

Nel corso del suo intervento, Sergio Mattarella ha spiegato: «Quando mi hanno eletto al Quirinale mi sono preoccupato perché sapevo quanto era impegnativo il compito: ma due cose mi hanno aiutato, ho ottimi collaboratori e il fatto che in Italia, in base alla Costituzione, non c’è un solo organo che decide ma le decisioni sono distribuite tra tanti organi».

SALVINI: “NO A MATTARELLA-BIS, PRONTI A SOSTENERE DRAGHI”

Intervenuto nel corso di un punto stampa al Senato, Matteo Salvini ha chiuso nuovamente la porta all’ipotesi ricandidatura di Mattarella ed ha ribadito il suo sostegno a Mario Draghi. «Siamo a metà maggio, ho testa e cuore al ritorno al lavoro di milioni di italiani: febbraio è lontano, la Lega non ha candidati ed il Quirinale non dovrebbe avere candidati di parte», ha spiegato il segretario federale del Carroccio: «Mi limito a ricordare che se il presidente Draghi ritenesse di proporsi ovviamente avrebbe il nostro convinto sostegno, però da qui a febbraio manca tanto tempo e quindi…». Matteo Salvini ha poi lanciato una frecciatina al Partito Democratico: «A differenza dei dem, che hanno almeno dieci candidati di partito per il Colle, noi aspettiamo il tempo dovuto e se Draghi ritenesse di fare quella scelta avrebbe il nostro convinto sostegno».

