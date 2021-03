Mattarella vaccinato con Moderna allo Spallanzani/ Somministrata la prima dose

Il Capo dello Stato Sergio Mattarella ha ricevuto la vaccinazione anti-Covid all’ospedale Spallanzani di Roma. Accolto dal direttore Francesco Vaia e dall’assessore alla Salute del Lazio D’Amato, il Presidente della Repubblica è arrivato attorno a mezzogiorno per ricevere la prima dose del farmaco Moderna e, dopo la somministrazione, ha atteso i quindici minuti previsti dal protocollo per poi ripartire verso il Quirinale.

80 anni il prossimo 23 luglio, Sergio Mattarella non è stato seguito dalle macchine fotografiche dei giornalisti, come aveva già anticipato il Colle nelle scorse ore: «Per motivi di sicurezza sanitaria ma anche per motivi di ordine pubblico, con la direzione dello Spallanzani è stato concordato che nessun giornalista avrà accesso all’interno delle aree vaccinazioni».

Sergio Mattarella vaccinato con Moderna allo Spallanzani

Tre giorni dopo la visita all’hub vaccinale della Nuvola, Sergio Mattarella ha ricevuto la prima dose di vaccino anti-Covid, dando il buon esempio a tanti coetanei e non. Repubblica ha riportato il commento di un anziano vaccinato insieme al Capo dello Stato: «Ero vicino al presidente ma sinceramente ero troppo nervoso per salutarlo». Ricordiamo che in occasione del discorso di fine anno Mattarella aveva dichiarato che si sarebbe «vaccinato appena possibile, dopo le categorie a rischio maggiore che debbono avere la precedenza. Vaccinarsi è una scelta di responsabilità, un dovere».

Il Presidente #Mattarella essendo in corso a Roma la campagna di vaccinazione per coloro che sono nati negli anni 1941 e precedenti, si è sottoposto questa mattina alla #vaccinazione #anticovid nell’Istituto Spallanzani pic.twitter.com/7ZR6duWdL7 — Quirinale (@Quirinale) March 9, 2021





© RIPRODUZIONE RISERVATA