Matteo Addino entra nella squadra di Ballando con le stelle, l'annuncio ufficiale: sarà il nuovo giudice
Tra le novità della nuova edizione di Ballando con le stelle troveremo Matteo Addino, pronto a rivestire un ruolo particolare in trasmissione. Come rivelato dalla pagina ufficiale Instagram del dancing show di Rai, Addino sarà il Tribuno del popolo e giocherà un ruolo importante nelle puntate del programma del primo canale: “Quest’anno sarà Matteo Addino a vestire i panni del “Tribuno del Popolo”. Zero filtri, tanta energia e un compito speciale… rappresentarvi in pista!”.
Matteo Addino prenderà il posto di Simone Di Pasquale, tornato nel cast come maestro come fortemente voluto da Milly Carlucci. Tante novità, attesa ai massimi livelli e voglia di sorprese, Ballando con le stelle si appresta a tornare sul piccolo schermo con una valanga di novità. A svelare la presenza di Matteo Addino a Ballando con le stelle, era stato Giuseppe Candela, capace di anticipare la presenza di Addino nelle trasmissione di Rai1. E sui social c’è chi applaude la decisione del programma Rai di dare questa occasione al ballerino Matteo Addino, apprezzato in passato anche ad Amici.
Matteo Addino nel cast di Ballando con le stelle
Nelle scorse settimane è stato alzato il velo anche sulle coppie di Ballando con le stelle 2025. Nel programma di Rai1 condotto da Milly Carlucci vedremo tanti volti noti del piccolo schermo, mixati ad artisti pronti a vivere un’esperienza decisamente nuova, come Fabio Fognini Filippo Magnini e Francesca Fialdini, oppure Paolo Belli che passa dall’altra parte dello studio dopo aver fatto da spalla a Milly Carlucci fin dall’inizio.:
- Andrea Delogu con Nikita Perotti
- Barbara D’Urso con Pasquale La Rocca
- Beppe Convertini con Veera Kinnunen
- Fabio Fognini con Giada Lini
- Filippo Magnini con Alessandra Tripoli
- Francesca Fialdini con Giovanni Pernice
- Marcella Bella con Chiquito
- Martina Colombari con Luca Favilla
- Nancy Brilli con Carlo Aloia
- Paolo Belli con Anastasia Kuzmina
- Rosa Chemical con Erica Martinelli
- Signora Coriandoli con Simone Di Pasquale