Matteo Addino è fidanzato? Il nuovo Tribuno del Popolo di Ballando con le Stelle ha una persona vicina? Sulla vita privata tutto tace

Matteo Addino, il nuovo Tribuno del Popolo di Ballando con le Stelle, non è un volto nuovo al mondo della tv. Già in passato, infatti, ha lavorato insieme a Milly Carlucci in altri programmi e per altri ancora ne ha curato le coreografie. Il ballerino, nonché fondatore di un’accademia di danza molto conosciuta e apprezzata, è seguito anche sui social, dove conta 23.000 follower. Ma cosa sappiamo della sua vita privata? Matteo Addino ha un compagno o una compagna?

Non essendo un personaggio famoso nel senso canonico del termine, essendo ancora all’inizio della sua carriera in tv, Matteo Addino è molto riservato e non sono molti i gossip in merito alla sua vita. Matteo, infatti, non ha mai pubblicamente ammesso di essere fidanzato. Non sappiamo, dunque, se nella vita del nuovo Tribuno del Popolo di Ballando con le Stelle ci sia o meno una persona.

Matteo Addino è fidanzato? Tutto tace sulla vita privata

Raggiunto durante la conferenza stampa di presentazione dello show da “Gay.it” qualche giorno fa, Matteo Addino ha parlato dell’esperienza che lo aspetta a Ballando con le Stelle, dicendosi voglioso di iniziare ma soprattutto pronto a stupire, a partire dal look, che per la prima puntata sarà… Ricco di cuori! Addino non ha però aggiunto dettagli in merito alla sua vita privata, che tiene riservata in maniera intima, proteggendola dal resto.

Il nuovo Tribuno del Popolo, comunque, ha raccontato di avere tanti progetti per il futuro, sicuramente professionali ma chissà, magari anche personali. Il ballerino, che crede che la danza debba insegnare “senza preoccuparsi dei pregiudizi e della cattiveria delle persone”, non ha dunque intenzione, almeno per il momento, di rendere pubblica la sua vita privata. Al momento lascerà parlare infatti solamente il ballo tramite i giudizi ai concorrenti in gara.

