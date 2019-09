Matteo Alessandroni/ “Carmen Di Pietro? Massacrato per nulla” (Live Non è la d’Urso)

Matteo Alessandroni e il finto gossip della relazione con Carmen Di Pietro. La showgirl aveva raccontato in un’intervista di essersi innamorata del personal trainer, ma il 25enne spiega che in realtà è stato ingannato. Sapeva solo di dover partecipare ad un servizio fotografico per il settimanale Grand Hotel. «L’ho vista mezza volta e hanno costruito un caos totale su questa cosa», ha dichiarato a Live Non è la d’Urso. Sin da subito sono emersi i dubbi sulla veridicità della notizia, uscita in estate sulla stessa rivista dove un anno prima Carmen Di Pietro aveva presentato un altro giovane fidanzato di cui si persero poi le tracce. La smentita di Matteo Alessandroni ha suscitato la reazione della showgirl e ne è nata una lite social. Oggi il personal trainer ha dunque ricostruito la vicenda nello studio di Barbara d’Urso. «La prima cosa che voglio specificare è che non ho mai illuso e preso in giro nessuna donna – ha esordito – Non avevo modo di inventarmi questa cosa, perché ero fidanzato».

MATTEO ALESSANDRONI A LIVE NON È LA D’URSO SU GOSSIP CARMEN DI PIETRO

Matteo Alessandroni ha raccontato di essere stato contattato da una persona vicina a Carmen Di Pietro per fare un servizio fotografico con lei. Doveva allenarla in palestra a Trastevere. E pensava che questo gli avrebbe permesso di ricevere pubblicità. «Questa storia mi ha asfaltato la vita privata. Sono stato massacrato sui social, invece sono un ragazzo pieno di valori e che ama la sua famiglia», ha raccontato il personal trainer. In un’intervista a Fanpage comunque aveva rivelato l’intenzione di denunciare Carmen Di Pietro. «A causa di questa storia ho perso la fidanzata, perderò il lavoro e vengono costantemente insultato sui social network. Carmen mi ha rovinato: la mia ragazza mi ha lasciato e la palestra per la quale lavoro mi ha fatto sapere che non mi rinnoverà il contratto». Aveva anche detto che lei lo avrebbe portato da Barbara d’Urso, ma ci è arrivato senza di lei. Ma questa è un’altra storia…

© RIPRODUZIONE RISERVATA