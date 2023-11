MATTEO ALIENO ELIMINATO DA X FACTOR 2023/ Ballottaggio con Angelica inaspettato

Matteo Alieno, 5a puntata live X Factor 2023: eliminato!

Matteo Alieno è l’eliminato della quinta puntata dei live di X Factor 2023. Un esito che certamente ha sorpreso molti, visto che secondo i social ad essere eliminati sarebbero dovuti essere gli Astromare. Dopo essersi esibito in una canzone di Niccolò Fabi, non convincente secondo i giudici, il concorrente ha cantato una cover di Max Pezzali nella seconda parte della puntata: per lui “Come un deca”, che gli è valsa anche i complimenti del cantautore. Nella busta, però, c’era proprio il suo nome, insieme a quello di Angelica. I due, entrambi nella squadra di Ambra, si sono sfidati.

X Factor 2023 live, 5a puntata/ Diretta, eliminati: Matteo Alieno perde il ballottaggio con Angelica

Alieno si è esibito in “Io non piango” di Califano mentre la sfidante in “Generale”. I giudici, chiamati a scegliere, hanno dovuto fare il nome di chi avrebbero voluto eliminare. Ambra, chiamata a votare per prima, ha spiegato di non sentirsela. Fedez e Dargen D’Amico hanno così iniziato, scegliendo di eliminare proprio Matteo Alieno. È dunque lui l’eliminato di questo quinto live. Ambra, sotto shock, ha commentato: “Matteo è un cantautore. Da domani ricomincerà a fare le sue canzoni e io mi auguro che molta più gente di prima lo seguirà”.

Morgan choc: "Pronti fuorionda a X Factor per dipingermi in maniera negativa"/ "Scorretti, mi hanno umiliato"

Matteo Alieno, 5a puntata live X Factor 2023: rischio eliminazione?

La gara ad X Factor 2023 si fa sempre più intensa e in vista della quinta puntata dei live i riflettori sono puntati su uno dei concorrenti più discussi di questa edizione: Matteo Alieno. La sua caratura artistica è indubbia, così come il carisma e le sue abilità canore; qualcosa però non convince del tutto il pubblico e sui social inizia ad emergere un leggero scetticismo osservando alcuni commenti posti sotto i video delle sue esibizioni: “A me piace tanto lui, ma mi è mancato il pathos e l’unicità di Graziani…”, questo uno dei commenti relativi all’ultima esibizione del cantante appartenente al roster di Ambra Angiolini.

Morgan contro Ambra e X Factor 2023/ "Qualcuno le insegnerà il do maggiore, siamo un paese allo sbando"

Matteo Alieno deve innanzitutto convincere nella quinta puntata live di X Factor 2023; questa sera la posta in palio è alta dato che ci si avvicina alle battute finali della competizione. Le possibilità per emergere ci sono tutte e quante il prossimo appuntamento può essere un banco di prova volto a consacrarlo tra i papabili finalisti piuttosto come grande escluso.

Matteo Alieno, il percorso ad X Factor 2023: cosa è successo nell’ultima puntata

Prosegue la corsa verso la finale di X Factor 2023 di Matteo Alieno. Il cantante del team Ambra Angiolini conquista pubblico e giuria durante il 4° Live con una splendida interpretazione di un brano di Ivan Graziani. La sfida si fa sempre più avvincente e ciascun concorrente vuole stupire con performance sempre più interessanti e degne di nota. E’ il caso di Matteo Alieno che durante il 4 live di XF ha portato sul palco la cover “Il chitarrista” di Ivan Graziani. Una esibizione che convince tutti: dal pubblico in studio alla giuria confermando, ancora una volta, un talento davvero interessante.

Anche il giudizio dei giudici è stra positivo nei confronti del giovane cantante. Il primo a pronunciarsi è Fedez: “mi è piaciuta molto l’esibizione, è un brano molto difficile e sei riuscito a rendere giustizia ad un brano veramente complicato da portare su questo palco”. Parole di stima anche da parte di Dargen d’Amico: “sicuramente è encomiabile il coraggio, non è un brano da ‘gola porta vuota’, ma tu puoi fare queste cose. Tu puoi portare Ivan Graziani e riportarlo in questo spettacolo e per questo dobbiamo ringraziarti”.

Matteo Alieno, il parere dei giudici dopo l’ultima esibizione: “E’ colpa mia…”

L’esibizione di Matteo Alieno a X Factor 2023 sulle note de “Il Chitarrista” di Ivan Graziani convince in parte Morgan che lamenta problemi di intonazione da parte del cantante. “Allora sai che apprezzo molto la tua indole musicale anche come chitarrista, io ti trovo bravo, ma a questa performance di oggi ne ho preferito altre. Hai avuto sei problemi di intonazione e mi stupisce molto da parte tua” – precisa il giudice, ma Matteo si difende: “io stavo ricantando e non mi sono sentito”. Morgan lo rassicura: “tutto bellissimo, l’interpretazione, ma un problema di intonazione. Come sempre sei sempre bravissimo”.

Sul finale è la volta di Ambra che difende il suo allievo ironizzando sul problema dell’intonazione: “è colpa mia il problema dell’intonazione perchè sono stonata e gli passo questa roba a loro e perchè mi hanno eliminato Gaetano perchè era troppo perfetto e ho detto vai e cantala. Goditela tutta, hai reso esattamente l’imperfezione che rende invece questa esibizione abbastanza speciale per te. So che è un pezzo che non volevi fare”, ma il cantante “non è così. Ringrazio Ivan Graziani per quello che ha fatto e per questo brano!”.

Ecco il video dell’esibizione di Matteo Alieno a X Factor 2023:













© RIPRODUZIONE RISERVATA