Matteo Amantia, chi è il cantante: la carriera da solista e il successo con gli Sugarfree

Matteo Amantia è uno dei concorrenti che si sta mettendo in gioco nella nuova edizione di Ora o mai più, condotta da Marco Liorni su Rai 1, alla ricerca di una nuova ventata di popolarità dopo il grande successo del passato. La sua storia personale parte dalla Sicilia, sua terra d’origine: nato a Catania il 4 febbraio 1979, sin da giovanissimo si è appassionato di musica e, dopo aver fatto parte di una band, si è dilettato come solista con il nome d’arte di Maya.

Ma il suo vero grande successo è arrivato nel 2004 quando entra negli Sugarfree, formazione che ha avuto origine a Catania 4 anni prima, in sostituzione di uno dei padri fondatori, Alfio Consoli. Lì il cantante sboccia artisticamente e, assieme al gruppo siciliano, ottiene uno straordinario successo di vendite con il brano Cleptomania, pubblicato nel 2004 e diventato il più rappresentativo del loro repertorio musicale; la canzone ha dominato le classifiche e ha ottenuto un boom di vendite.

Matteo Amantia, il temporaneo addio alla band e l’occasione di Ora o mai più

Matteo Amantia assieme agli Sugarfree ha pubblicato nel 2005 il primo album della band Clepto-manie, mentre l’anno successivo è arrivata un’importante partecipazione al Festival di Sanremo con il brano Solo lei mi dà. La loro musica ha fatto anche da colonna sonora di un celebre film, Scusa ma ti chiamo amore, pubblicando l’omonima canzone nel 2008.

Il percorso artistico di Matteo Amantia visse una vera e propria svolta nel 2009, quando decise di lasciare la band per motivazioni così spiegate in una recente intervista a Superguidatv: “Ho deciso di prendermi una pausa lunga perché avevamo delle divergenze con la casa discografica”. Nel periodo tra il 2009 e il 2014, anno in cui tornò con la band, fu sostituito dal ritorno di Alfio Consoli mentre Amantia si dedicò alla carriera da solista. Attualmente, invece, lo vediamo cimentarsi in una nuova avventura televisiva, Ora o mai più.

