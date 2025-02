Matteo Amantia degli Sugarfree durante l’ultima puntata di Ora o mai più è tornato sul palcoscenico con il coach Alex Britti per cantare sulle note di “Baciami (e portami a ballare)”. La prova non convince particolarmente la giuria considerando i voti bassi rispetto agli altri concorrenti. Raf vota un 8 così come Patty Pravo, mentre Riccardo Fogli precisa: “ho dato un 9 perchè sembrano fratelli, se non fosse per i capelli che ti invidiamo”. Poi è la volta di Gigliola Cinquetti che alza l’asticella: “voto 9, grandi, leggerezza, gioia” così come Rita Pavone “ho dato 9, ci siamo divertiti”.

Marco Masini, invece, cala motivando: “ho dato un 8, nelle strofe molto brave, ma quando arrivi all’unisono è difficile percepire e valutare con esattezza, si confondono le voci, ma bravissimo”. Infine Donatella Rettore che dà un 7: “per me è bravissimo, ma questa canzone è stata un pò penalizzante, sembra un girotondo”. Il cantante totalizza 58 punti.

Matteo Amantia degli Sugarfree perde posizioni in classifica ad Ora o mai più

Successivamente durante la seconda manche, Matteo Amantia degli Sugarfree torna sul palcoscenico per duettare con Amedeo Minghi con cui ha interpretato il brano “1950”. Si tratta di una sfida per il cantante contro Pierdavide Carone. Si passa alla votazione della giuria: Alex Britti: “la canzone è bellissima, la ricordo sempre con affetto. Ho avuto l’onore di suonare in un disco di Amedeo del ’96, ci conosciamo da tanti anni. Sono stati bravi entrambi” e anche Gigliola Cinquetti “devo essere così, sono stati bravissimi entrambi, lo penso davvero. La canzone è struggente, non c’è soltanto il 1950, c’è Roma in questa canzone”.

Marco Masini: “colgo l’occasione per fare i complimenti al maestro Minghi per questa canzone e per Vattene Amore. Credo che Pierdavide l’abbia interpretata in modo più dolce e credo che l’abbia indovinata”. Donatella Rettore sceglie Matteo, Rita Pavone vota Pierdavide, Riccardo Fogli sceglie Pierdavide si è sposato con il brano, è nella sua gola. Poi è la volta di Patty: “sono bravi tutti e due, a questo punto per una botta di simpatia a Matteo”, mentre Raf “in questa bellissima canzone, Matteo canta sempre benissimo, ma credo che Pierdavide ci sia più dentro in questo genere di canzoni”.