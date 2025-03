Matteo Amantia in finale a Ora o mai più 2025 tra luci e ombre

Matteo Amantia degli Sugarfree è tra i concorrenti finalisti di Ora o mai più 2025. Un traguardo che il cantante vuole coronare al meglio, con un piazzamento onorevole nella classifica finale. Ci riuscirà? Matteo era partito benissimo in questa edizione di Ora o mai più, poi si è un po’ perso per strada e complici polemiche e sfoghi personali è uscito dai radar. Eppure la settimana scorsa, al fianco di Enrico Ruggeri, ha dimostrato di essere graffiante e camaleontico, sprigionando un’energia pazzesca.

C’è chi ha apprezzato molto la sua esibizione e chi meno, ma si sa che la musica e l’arte non possono mettere d’accordo tutti. In questo senso, nelle scorse settimane, Matteo Amantia ha fatto intendere chiaramente di essere un po’ scoraggiato dal fatto che, nella gara, certe dinamiche sembrano prevalere sul contenuto musicale. “Si sta perdendo il centro della trasmissione cioè la musica, ho l’impressione che si venga trasportati più dalle emozioni e dalle storie personali”, aveva detto amareggiato dopo la vittoria di Loredana Errore.

Matteo Amantia, Ora o mai più 2025: le polemiche lo hanno penalizzato?

Una condivisione tutto sommato condivisibile, ma che va comunque messa in preventivo quando si partecipa ad un gioco televisivo. “Loredana sicuramente ha una storia importante ma credo che Fabrizio Moro (giudice speciale in quella serata, ndr) sia stato influenzato un po’ dalla sua storia”, il commento di Matteo Amantia.

Una presa di posizione che ovviamente non ha fatto breccia nel pubblico televisivo e in chi aveva premiato l’ex stella di Amici per la sua esibizione. Insomma, lo spirito polemico non sembra aiutare Matteo Amantia nella corsa al titolo. E allora in vista della finale di Ora o mai più 2025, gli converrà tenere un profilo più basso e puntare tutto sulla musica.

