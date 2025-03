Matteo Amantia, inedito “Togliersi di torno”, di cosa parla la canzone a Ora o mai più 2025

Tra i brani presentati a Ora o mai più 2025 c’è anche l’inedito di Matteo Amantia che si intitola “Togliersi di torno“. Si tratta di una canzone estremamente radiofonica, che di certo non mette in evidenza le qualità vocali del cantante, ma anche questa scelta è apprezzabile: il frontman degli Sugarfree non ha giocato facile e ha fatto vedere un’altra parte di sè. Durante il suo percorso a Ora o mai più 2025, Matteo Amantia si è contraddistinto per essere stato uno dei migliori dall’inizio alla fine.

La canzone inedito di Amantia intitolata “Togliersi di torno” racconta di un uomo che critica la società odierna. O meglio, tratta di quella che in gergo si chiama “disillusione sociale”, ovvero quello stato secondo cui tutti sembrano essere vicini grazie alla connessione ma in realtà sono lontani e distanti in tutti i sensi. Il soggetto della canzone presentata da Matteo Amantia si sente smarrito in questo mondo fatto di sola apparenza, e vorrebbe resettare tutto e iniziare a vivere solo di esperienze vere.

Testo inedito “Togliersi di torno” di Matteo Amantia

Mentre è un anno

Che rifletto

La mia vita in mano

C’è qualcosa che mi turba

Che mi sembra strano

guarda se ti vedi

Siamo tutti collegati

All’apparenza tutti colti

Tutti amici cari

Ah ah

Non so cosa è vero e che invece no

Mi sembra un circo e non voglio starci neanche un po’

E tu che senti tutto questo proprio come me

Hai voglia di qualcosa ma non sai che cosa è

Quindi dimmi cos’è che ci resta ancora

Girare il mondo

E togliersi di torno

Dimmi perché non lasciarsi andare

Buttando via malelingue e compagnia

E sai che c’è

Si potrebbe andare

Prima in Marocco

E poi nel mio collo

È già tardi

Il tempo passa

E non ce ne accorgiamo

È lei l’amica virtuale

Che ci parla da una mano

Gioca, parla, vedi

Siamo troppo impegnati

Con mille volti

Tutti quanti

Tutti amici cari

Non so cosa è bene e cosa no

Mi sembra un circo e non voglio starci neanche un po’

E tu che senti tutto questo proprio come me

Hai voglia di qualcosa ma non sai che cosa è

Quindi dimmi cos’è che ci resta ancora

Girare il mondo

E togliersi di torno

Dimmi perché non lasciarsi andare

Buttando via malelingue e compagnia

E sai che c’è

Si potrebbe andare

Prima in Marocco

E poi ancora nel mio collo

Quindi dimmi cos’è che ci resta ancora

Girare il mondo

E togliersi di torno

Ma una ragione ce l’ho

Lasciarmi tutto alle spalle

Fare di tutto per non dormire mai

Quindi dimmi cos’è che ci resta ancora

Girare il mondo

E togliersi di torno

Dimmi perché non lasciarsi andare

Buttando via malelingue e compagnia

E sai che c’è

Si potrebbe andare

Prima in Marocco

E poi ancora nel mio collo

Quindi dimmi cos’è che ci resta ancora

Girare il mondo

E togliersi di torno

E sai che c’è

Si potrebbe andare

Prima in Marocco

E poi ancora nel mio collo

Quindi dimmi cos’è che ci resta ancora

Girare il mondo

E togliersi di torno