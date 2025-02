Tra i concorrenti di Ora o Mai Più, in onda questa sera, sabato 1° febbraio, su Rai 1, c’è anche Matteo Amantia Scuderi, frontman degli Sugarfree, band che ha spopolato nei primi anni 2000. Se della sua carriera si sa molto, la sua vita privata, invece, è avvolta nel mistero. Il cantante ha sempre mantenuto un grande riserbo, utilizzando il suo profilo Instagram quasi esclusivamente per scopi professionali, con pochi scorci di vita quotidiana. Tuttavia, scavando tra i suoi post, sono emerse alcune foto con una misteriosa ragazza, Ambra, anche lei musicista.

Curiosando nel profilo della donna, si trovano diversi scatti insieme a Matteo, tra cui uno in cui brindano dallo stesso bicchiere, accompagnato dalla didascalia: “True love”, ovvero “vero amore”. Nei commenti al post, poi, compaiono diversi messaggi di amici e conoscenti che fanno riferimento proprio all’amore. Tuttavia, lo scatto risale al 2022 e, da allora, non sono emerse nuove foto di Matteo e Ambra insieme. Questo, però, potrebbe essere semplicemente dovuto al fatto che il cantante utilizza poco i social. Inoltre, secondo alcune indiscrezioni, avrebbe anche due figli e vivrebbe in Sicilia con la sua presunta compagna. Bisogna sottolineare, però, che si tratta solo di voci non confermate e, ad oggi, della sua vita privata non si hanno certezze.

Matteo Amantia Scuderi a Ora o Mai più: il presunto amore a suon di musica del leader degli Sugarfree

Matteo Amantia Scuderi raggiunge la notorietà nel 2003, quando entra a far parte degli Sugarfree. Il gruppo esplode l’anno successivo con il brano Cleptomania, che nel 2004 domina le classifiche italiane. Il successo del brano si riflette anche sulle suonerie per cellulari, con Cleptomania che si posiziona al primo posto tra le più scaricate, diventando un vero tormentone. Nel 2006, calcano il palco del Festival di Sanremo, mentre nel 2008 il loro brano Scusa ma ti chiamo amore viene scelto per la colonna sonora dell’omonimo film di Federico Moccia.

Nel 2009, Matteo Amantia lascia gli Sugarfree per dedicarsi alla carriera da solista, venendo sostituito da Alfio Consoli come nuovo frontman. Tuttavia, né il cantante né la band riescono a eguagliare il successo degli anni precedenti. Nel 2014, con l’uscita di Alfio Consoli, Matteo rientra nel gruppo e continua a pubblicare album e singoli, portando avanti parallelamente anche la sua carriera solista. Nel 2025, decide di rimettersi in gioco partecipando come concorrente a Ora o Mai Più, tornando così sotto i riflettori.