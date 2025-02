Matteo Amantia a Ora o mai più 2025 staziona nei primi posti della classifica: dove può arrivare?

Matteo Amantia, cantante degli Sugarfree, ha accarezzato l’idea di vincere anche la seconda puntata di Ora o mai più 2025, dopo essersi aggiudicato quella di apertura. Invece, nonostante uno splendido duetto con Alex Britti sulle note di Solo una volta, è stato Pierdavide Carone a portarsi a casa la vittoria. Matteo Amantia, ad ogni modo, può ritenersi soddisfatto perché ha comunque chiuso sul podio, subito dopo Pierdavide Carone e la seconda classificata Antonella Bucci.

Il pubblico e i giudici hanno espresso commenti più che positivi e lusinghieri sul concorrente siciliano ed il suo tutor e appare chiaro che ad oggi Matteo Amantia sia uno dei nomi da tenere in maggiore considerazione per la vittoria finale del talent show.

Matteo Amantia, Ora o mai più 2025: c’è feeling con il tutor Alex Britti!

In una intervista rilasciata al portale Gaeta.it, alla vigilia di Ora o mai più 2025, Matteo Amantia aveva espresso grande entusiasmo per la sua partecipazione nel talent show di Raiuno e grandissime motivazioni. Tutti elementi che ha portato sul palco con brillantezza in queste prime settimane di Ora o mai più e che lo stanno premiando. La strada è ancora lunga, ma l’approccio di Matteo Amantia e il suo coach, Alex Britti, sembra quella giusto.

“Mi ha convinto il fatto che ormai fossi lontano dalla tv da tanto tempo e che le persone pensino che non suoniamo più insieme. Abbiamo accettato questa sfida e ci siamo voluti rimettere in gioco”, aveva sottolineato il cantante prima di debuttare su Raiuno a Ora o mai più. Ora la concentrazione va alla terza puntata per il concorrente catanese: si profila un altro duetto nostalgico con il tutor Alex Britti?