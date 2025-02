Ora o mai più, Matteo Amantia: più luci che ombre ma…

Matteo Amantia degli Sugarfree prova a rialzare la testa a Ora o mai più 2025. In realtà il cantante sta facendo un figurone, ma non sempre è riuscito a bucare il cuore del pubblico Forse l’accoppiata con Alex Britti non sta funzionando appieno, anche se il tutor adora il suo allievo. Nella scorsa puntata li abbiamo visti all’opera con Una su un milione, un grande classico del repertorio di Alex Britti. Matteo Amantia è riuscito ad interpretare la sua parte con maestria, mostrando complicità col suo partner artistico.

Forse è mancato l’effetto wow, almeno per il pubblico dei social e per chi osservava da casa. C’è infatti chi sostiene, tra i fan del programma, che Matteo sia poco televisivo. Probabilmente è troppo concentrato sull’esibizione e meno sulle dinamiche che animano i talent. Fatto sta che dovrà cambiare registro per puntare in alto e in questo senso le qualità non gli mancano di certo.

Matteo Amantia, la complicità con Alex Britti non basta a Ora o mai più?

Come dicevamo, tra Matteo Amantia e Alex Britti regna la complicità. I due sembrano una coppia ben assortita dal punto di vista tecnico. Ciò che non funziona, secondo alcuni internauti, è l’appeal televisivo. Il suo tutor, d’altronde, è allergico alle polemiche e lo stesso Matteo Amantia non sembra particolarmente attratto dalle schermaglie con gli altri concorrenti.

Anche se, di tanto in tanto, va detto, si diverte a stuzzicare con leggerezza Pierdavide Carone, con il quale viene paragonato puntualmente nelle varie manche. Lo spirito di Matteo Amantia è quello giusto a Ora o mai più, ma per cambiare rotta e ribaltare il suo destino servirà qualcosa di nuovo. Riuscirà nel suo intento?

