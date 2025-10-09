Grande Fratello 2025: Matteo Azzali, confrontandosi con i coinquilini in Tugurio, punge con parole forti Giulio Carotenuto.

Al Grande Fratello 2025 sono già nate le prime fazioni, simpatie e antipatie; come spesso accade, il tema di fondo sono le interazioni a sfondo sentimentale. Al centro della scena spicca Giulio Carotenuto, finito nel mirino di buona parte dei concorrenti – soprattutto della quota rosa – per dei comportamenti considerati fin troppo esagerati dal punto di vista dell’approccio e delle dichiarazioni di interesse.

L’eco delle ultime discussioni – soprattutto lo sfogo recente di Giulio Carotenuto – è arrivata anche in Tugurio come testimoniato dal pensiero contrariato principalmente da Matteo Azzali. Quest’ultimo ha posto l’accento, confrontandosi con gli altri coinquilini. Sul modo di fare eccessivo quando si tratta di avvicinarsi alle ragazze del Grande Fratello 2025. Non a caso, tra due di picche e presunte vicinanze, il coinquilino ha già avuto modo di avvicinarsi a diverse concorrenti destando appunto lo sfavore di diversi compagni d’avventura.

Matteo Azzali stronca il comportamento di Giulio Carotenuto al Grande Fratello 2025: “Io vivo con leggi fondamentali…”

“Io vivo con leggi fondamentali: ‘Occhio per occhio, dente per dente’ e ‘Non fare agli altri quello che non vuoi venga fatto a te’. Se la mia fidanzata fosse qui e la trovassi abbracciata a qualcun altro, sfonderei la porta!”, un pensiero chiaro e netto quello di Matteo Azzali che si riferisce alla condotta di Giulio Carotenuto che, senza particolari remore, è additato per il suo modo di approcciare alle donne presenti al Grande Fratello 2025. A suo modo il concorrente ha tentato di giustificarsi ma a quanto pare l’antifona non è per niente piaciuta. “C’è della malizia”.