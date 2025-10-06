Matteo Azzali al Grande Fratello torna a parlare dell'incidente che ha fermato per sempre la sua carriera da pugile: "Quel maledetto giorno..."

Il pugile Matteo Azzali si confessa al Grande Fratello, in una chiacchierata in diretta con Simona Ventura. Il concorrente torna a parlare dell’incidente che fece svoltare negativamente la sua carriera. “Io vivevo il pugilato a 360 gradi e ci ho sempre messo il cuore ma quel maledetto giorno è cambiato tutto…”, confida Matteo durante il collegamento con la conduttrice. Matteo iniziò a praticare sport nel 1996, alternando rugby e pugilato.

Grande Fratello, l’addio di Matteo Azzali al pugilato per un incidente: di cosa si occupa oggi

Tre anni dopo il debutto in serie A2 con il Rugby Parma, ma il suo cuore batte per il pugilato. I guantoni e il ring diventano quindi il suo chiodo fisso e dal 2003 comincia così a gareggiare come peso massimo. E’ l’incidente ad impedirgli una carriera migliore, che si interrompe a malincuore e con tanta amarezza ma almeno da imbattuto. Circa quindici anni fa, Matteo fonda la Asd Pugilistica Kid Saracca di Parma e nel giro di pochi anni diventa anche un maestro. Oggi il pugile vive a Parma, dove gestisce anche un negozio di integratori. Lo sport è rimasto parte integrante del suo modo di essere.