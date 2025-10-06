Matteo Azzali non abbandona il Grande Fratello 2025: "Mi hanno detto che questo non è il mio posto, ma io resto fino a quando il pubblico vorrà"

Matteo Azzali contro tutti: inizia così la seconda puntata del Grande Fratello 2025. Il concorrente, tra gli adulti di questa edizione, ha avuto uno scontro nei giorni scorsi con alcuni compagni d’avventura a causa del casino notturno in camera da letto. “Ognuno è libero di fare quello che vuole nel rispetto del prossimo. Se io sto dormendo, chiedo di fare confusione da un’altra parte non nella camera da letto”, ha tuonato l’ex pugile. Tanto che, furioso, in settimana ha poi pensato di abbandonare il programma.

Di fronte a queste affermazioni, Simona Ventura ha posto al concorrente una scelta definitiva: abbandonare il Grande Fratello definitivamente oppure rimanere, ma al 100%.

Matteo Azzali non abbandona il Grande Fratello 2025: l’intervento di Simona Ventura

“Se vi aspettate che faccio i balletti, a cuscinate, io non sono così. Mi hanno detto: ‘Questo non è il tuo posto’, allora io rispondo ‘nominami‘. – ha tuonato Matteo in diretta su Canale 5, per poi aggiungere – Io sono venuto qua che sono la persona più sincera del mondo, non vengo qui a recitare una parte.” Simona Ventura è allora intervenuta per incoraggiarlo: “Tu devi dire invece loro: ‘Questo è il mio posto! Chi sei tu per dirmi che non posso starci?’ Tu non ti devi far mettere i piedi in testa! Non chiedere di essere nominato perché questo è un errore. Se tu deciderai di uscire, credimi, lo rimpiangerai.” A queste dichiarazioni, Matteo ha replicato dicendosi più che sicuro di voler rimanere nella Casa del Grande Fratello: “Sarà la gente a casa a dire se posso starci. Io non abbandono mai la lotta, resto qua!”, ha concluso.

