Matteo Azzali, reduce dall’esperienza al Grande Fratello 2025, ha offerto il punto del percorso: dalla sincerità alla lite con Ascanio.

Si è conclusa forse anzitempo l’esperienza di Matteo Azzali al Grande Fratello 2025; ma a prescindere dall’ambizione di portare avanti quel percorso il più a lungo possibile, la sua percezione del percorso è tutt’altro che negativa. L’ex concorrente si è raccontato tra le pagine de Il Giornale con un’intervista rilasciata a Lorenzo Pugnaloni. La chiacchierata è partita proprio da un resoconto generale su quanto fatto e detto nella Casa più spiata d’Italia. “Non cambierei nulla, nel reality ho portato quello che sono anche nella vita di tutti i giorni”.

Al netto di pregi e difetti, sottolinea Matteo Azzali, al Grande Fratello 2025 si dice fiero di essere riuscito a trasmettere la sua personalità senza maschere e macchinazioni. “Ho sempre avuto il brutto difetto di essere sincero”, sottolinea forse con un po’ di rammarico: “Esprimo sempre il mio pensiero liberamente”.

Matteo Azzali ‘promuove’ le coppie al Grande Fratello 2025: “Devono dare libero sfogo alle emozioni…”

In virtù del ruolo da protagonista al Grande Fratello 2025, almeno finché non è stata decretata la sua eliminazione, Matteo Azzali ha scelto di esprimersi anche a proposito delle coppie – reali o possibili – presenti nella Casa più spiata d’Italia. “Bisogna vedere se riusciranno a dare libero sfogo alle loro emozioni”, ha sottolineato l’ex concorrente riferendosi tanto a Rasha e Omer quanto a Jonas e Anita. Un pensiero sommariamente positivo per entrambe le liaison in fiore: “Sono positivo per entrambe le coppie; belli ma soprattutto intelligenti”.

Nel corso dell’intervista rilasciata a Lorenzo Pugnaloni – per Il Giornale – Matteo Azzali ha svelato anche un particolare retroscena rispetto alla diatriba al Grande Fratello 2025 con Ascanio Pacelli. I toni della conversazione non furono certo pacati; momenti tesi che però pare siano rimasti racchiusi in quel frangente e che una volta spenti i riflettori hanno presto fatto spazio alla comprensione. “Ci siamo chiariti a telecamere spente; nessun rancore, anzi, ho apprezzato il suo modo schietto di affrontare la questione”. Dunque, capitolo chiuso con il Grande Fratello 2025 non solo dal punto di vista dell’avventura in sé ma anche per le eventuali questioni in sospeso. Ora, largo ai progetti per il futuro.