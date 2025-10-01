Matteo Azzali minaccia di abbandonare il Grande Fratello 2025: "Me ne vado, non faccio il pagliaccio", Cos'è successo nella notte

Grande Fratello 2025, Matteo Azzali minaccia di abbandonare la Casa: “Me ne vado”

Il Grande Fratello 2025 di Simona Ventura è partito ufficialmente lunedì scorso e già si è verificato il primo colpo di scena: Matteo Azzali minaccia di abbandonare il Grande Fratello 2025. L’ex pugile nella notte si è lasciato andare ad un lungo sfogo in cui ha ammesso di sentirsi fuori posto e fuori luogo, di essere entrato per un motivo ben preciso e che in realtà la situazione sta prendendo tutt’altra piega.

Simone De Bianchi e la separazione dei genitori al Grande Fratello/ "Papà lo sento poco, con mamma..."

Matteo Azzali vuole lasciare il Grande Fratello 2025 e durante un lungo sfogo con Francesca Rana, in cui ha confessato anche di volere un figlio, ha spiegato i motivi della sua decisione: “Se è così io prendo e vado via, se questo è il mood me ne vado davvero. Io sono venuto qui dentro solo ed esclusivamente perché la mia storia possa essere da esempio, da ispirazione ai ragazzi giovani…Io non mi metto a fare cavolate, cori da stadio, a urlare tutto il giorno”



Grande Fratello, Matteo: "Vorrei un figlio, ma ho paura sia troppo tardi"/ "Non ho trovato la persona giusta"

Perché Matteo Azzali vuole andare via dal Grande Fratello 2025: “Non fa per me”

Durante il suo sfogo con Francesca Rana, Matteo Azzali dopo aver spiegato perché vuole andare via dal Grande Fratello 2025 ha aggiunto di essere pronto ad andarsene ed abbandonare la Casa: “Non voglio criticare, ma non fa per me…Se questa è la situazione, io domani mattina appena mi sveglio glielo dico, poi prendo e vado, perché non è quello che voglio” Niente pagliacciate, niente idiozie ed essere un esempio da seguire per i giovani. Insomma Matteo Azzali a 47 anni si aspettava di essere un esempio di ispirazione da seguire ed il Grande Fratello non è il luogo adatto. La sua visione del Grande Fratello appare più simile a quella di un salotto televisivo pomeridiano, dove avrebbe modo di ripercorrere la sua storia personale con la giusta cornice emotiva, piuttosto che un reality show dove la convivenza forzata porta inevitabilmente a momenti di leggerezza e caos.