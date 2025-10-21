Matteo Azzali pronto a lasciare Grande Fratello 2025: "Resto solo una settimana" Ascanio Pacelli lo attacca: "Sembri Don Matteo!"

Matteo Azzali vuole abbandonate la Casa del Grande Fratello 2025, ogni settimana il pugile minaccia di abbandonare il reality di Canale 5 ed anche nella puntata di oggi, lunedì 20 ottobre 2025, non ha fatto eccezione. Tutto è nato quando in settimana hanno mostrato ai ragazzi un sondaggio social in cui i telespettatori hanno lamentato il fatto che i concorrenti non si mettono in gioco, non creano dinamiche e soprattutto appaiono mosci e noiosi. Il più duro di tutti è stata Ascanio Pacelli.

Ascanio Pacelli ha attaccato i concorrenti del Grande Fratello 2025 per il fatto che smorzino le dinamiche. E nel dettaglio, poi, Ascanio Pacelli è andato contro Matteo Azzali sostenendo che l’ex puglie userebbe la sua esperienza da coach per appianare le divergenze in Casa: “Matteo tu sei il primo che si nasconde, sei come nella vita che il coach e il finto buono ma non ti esponi.” Travisando un po’ le sue parole Matteo è esploso dalla rabbia ed ha accusato l’opinionista di avergli dato del falso. Matteo Azzali è esploso dalla rabbia ed ha minacciato di lasciare il Grande Fratello 2025.



Grande Fratello 2025, Matteo Azzali abbandona? “Resto solo una settimana”

Le parole di Ascanio Pacelli sono state travisate da Matteo al Grande Fratello 2025 che ha accusato l’opinionista di avergli dato del falso. Per calmarlo è stato necessario l’intervento di Sonia Bruganelli e della conduttrice Simona Ventura. Tuttavia Matteo Azzali ha minacciato di lasciare il GF di nuovo: “Se devono essere travisate le cose che dico che sto qua a fare? Come va va io resto qui solo una settimana.” A questo punto Ascanio Pacelli ha provato di nuovo a spiegare cosa intendeva: “Ti ho detto che sei un po’ il Don Matteo che spegne le dinamiche” “E’ non è una cosa buona?” ha immediatamente risposto l’ex pugile. “No, perché io voglio vedere il carattere degli altri dei concorrenti. Don Matteo me lo vado a vedere da un’altra parte.” “D’ora in poi mi farò i fatti miei” ha concluso il gieffino. Certo è che non solo Matteo ma anche gli altri concorrenti non hanno compreso il discorso di Simona Ventura e degli opinionisti.