Matteo B. Bianchi, chi è/ Autore “La vita di chi resta”, il suicidio del compagno

Matteo B. Bianchi, chi è lo scrittore di "La vita di chi resta"

Lo scrittore Matteo B. Bianchi sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, martedì 7 marzo, di Oggi è un altro giorno. Il suo ultimo romanzo, “La vita di chi resta”, è dedicato alla sofferenza ed al dolore di chi sopravvive al suicidio di una persona cara. Nel 1998, infatti, S., l’uomo con cui aveva condiviso sette anni di vita e da cui si era da poco separato, si è tolto la vita nel suo stesso appartamento. L’ultima volta che si erano sentiti al telefono e S. gli aveva detto: “Quando torni non ci sarò più”.

“La vita di chi resta è la mia. È la vita di chi perde qualcuno che ama per suicidio. Ciò che si prova in quei momenti rasenta l’indicibile. Un silenzio che sentivo fosse necessario spezzare, trovando i tempi e le parole per affrontare l’abisso e riportarlo sulla pagina, per cercare di dargli un senso e forse una forma di accettazione. La ricerca di una possibile salvezza”, ha detto Bianchi presentando il suo libro.

Matteo B. Bianchi: scrittore e autore tv

Parlando del suo ultimo romanzo con Il Libraio, Matteo B. Bianchi ha detto: “Non volevo fosse una semplice testimonianza, una sorta di reportage di quello che avevo vissuto. Per questo ho inserito interviste e riferimenti a testi che si sono occupati di dolore in un modo o nell’altro. Volevo ci fosse dietro un ragionamento narrativo”. Matteo B. Bianchi, classe 1996, ha pubblicato il suo primo romanzo “Generations of love”, in cui compare già S. ma la tragedia è taciuta. Successivamente ha pubblicato i romanzi: “Fermati tanto così”, “Esperimenti di felicità provvisoria”, “Apocalisse a domicilio”, “Generations of love – Extensions” e “Maria accanto”. In tv è stato fra gli autori di programmi quali “Victor Victoria” (La7), “Quelli che il calcio” (Rai 2), “X Factor” e “E poi c’è Cattelan” (Sky Uno). Bianchi è direttore editoriale di ACCĒNTO, la casa editrice fondata a fine 2022 insieme al conduttore Alessandro Cattelan.

