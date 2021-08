Matteo Bassetti aggredito da no vax/ Inseguito e minacciato: “La pagherete tutti”

Attimi di paura per l’infettivologo Matteo Bassetti, che nella sera di domenica è stato raggiunto e minacciato da un no vax a Genova. L’uomo, un 46enne, avrebbe puntato il direttore del San Martino urlandogli contro e riprendendo il tutto con un cellulare. “Ci ucciderete tutti con questi vaccini e ve la faremo pagare” le parole dell’aggressore che successivamente è stato identificato e denunciato dopo che lo stesso Bassetti ha chiamato la polizia. Gli agenti, accorsi sul posto dell’aggressione, hanno mosso accuse pesanti all’uomo che ha subito la denuncia per minacce gravi.

Non è la prima volta che Matteo Bassetti deve fare i conti con sostenitori no vax pronti ad aggredirlo. Era già successo a Novi Ligure, dove l’infettivologo doveva arrivare come ospite di una serata, e avviene ogni giorno sul web dove l’esperto è vittima di continui attacchi dei follower contrari al vaccino. Per questo motivo gli investigatori stanno lavorando anche per l’identificazione degli utenti che da mesi insultano e minacciano Bassetti sui social e via telefono, con chiamate anonime.

Ma l’aggressione a Matteo Bassetti non è l’unica registrata nelle ultime ventiquattro ore per mano dei no vax. Infatti alcuni giornalisti sono stati presi di mira dai no Green Pass a Roma, durante le manifestazioni davanti al Ministero dell’Istruzione. Il giornalista aggredito è Francesco Giovannetti, videogiornalista di Repubblica, che ha raccontato: “Un uomo mi ha colpito alla faccia con 4-5 pugni dopo avermi minacciato. Tutto è successo rapidamente: non mi lasciava andare. Poi, per fortuna erano presenti agenti della polizia che sono intervenuti, fermando la persona e portando me in un posto sicuro”.

Il ministro Patrizio Bianchi, venuto a conoscenza dell’accaduto, ha dedicato parole di solidarietà al giornalista tramite un tweet: “Massima solidarietà al giornalista di Repubblica, aggredito stamattina davanti al Ministero dell’Istruzione durante una manifestazione contro il green pass. Sono atti ingiustificabili, che offendono l’immagine della scuola, che è luogo di dialogo, di confronto, di tolleranza“. Anche Renato Schifani, ex presidente del Senato, ha tuonato: “Le minacce all’infettivologo Bassetti e l’aggressione a Roma di un giornalista di Repubblica dicono che siamo già oltre il limite“.



