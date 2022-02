Matteo Bassetti aggredito verbalmente da no vax/ “Insulti mentre ero con mia moglie…”

Dalle aggressioni via social i no vax sono passati con Matteo Bassetti a quelle verbali di persona. Mentre stava prendendo un aperitivo con la moglie al tavolo di un locale della centrale via XX Settembre a Genova, è stato preso di mira da alcune persone con diversi insulti. A denunciare l’episodio è stato proprio il direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova. Gli hanno urlato: «Vattene da Genova».

Million Day/ Estrazione numeri vincenti di oggi, domenica 20 febbraio 2022

Lui su Instagram si è lasciato andare ad uno sfogo: «Nemmeno un aperitivo in santa pace! Ho subito l’ennesima violenta aggressione verbale da parte di un manipolo di No vax no Green pass, o quello che erano, mentre ero seduto a un tavolino in via XX Settembre, la principale via di Genova, per un aperitivo con mia moglie», ha scritto Bassetti sui social. Il medico ha parlato di «un attacco vile, gratuito, in una contesto della mia vita privata in cui l’unica mia colpa era quella di godermi il venerdì sera nel centro cittadino».

TERREMOTO OGGI PERUGIA M 2.5/ Ultime notizie INGV: trema costa Sicilia, sisma M 3.8

BASSETTI AGGREDITO VERBALMENTE: SFOGO SOCIAL

Con questo attacco «questi personaggi», ha proseguito Matteo Bassetti, hanno dimostrato ancora una volta «quanto poco gli importi del vaccino, della salute, del benessere sociale, in quanto il loro scopo è soltanto quello di fomentare odio nei miei confronti e di tutti i sanitari e turbare la tranquillità dei cittadini». L’infettivologo ha spiegato che a rammaricarlo di più «è che, nel corso di questi due anni in cui vengo spesso brutalmente attaccato con ogni tipo di insulto, una parte anche della politica cittadina genovese non abbia mai speso una parola di solidarietà». Dunque, invita ad una riflessione. «Meditiamo. Personalmente, continuerò a lottare per quei valori di libertà, anche di espressione, che mi hanno sempre animato. Avanti a testa altissima». Peraltro, sulle minacce ricevute da Matteo Bassetti è in corso un’inchiesta della Procura di Genova, con 36 persone indagate per stalking di gruppo e minacce.

Bollettino Coronavirus Lombardia oggi 20 febbraio/ Dati: +4.303 casi, positività 8,5%

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Prof. Matteo Bassetti (@matteo.bassetti_official)





© RIPRODUZIONE RISERVATA