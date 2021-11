Matteo Bassetti/ “Aumento casi non mi preoccupa. Sì al super green pass”

La situazione è sotto controllo, ma vietato abbassare la guardia: sicuro Matteo Bassetti ai microfoni di Oggi è un altro giorno. L’infettivologo si è soffermato sulla crescita di casi positivi registrati nel Paese, ma la situazione è completamente diversa rispetto a quella di altri Paesi: «Noi abbiamo introdotto alcune misure prima di altri, come Germania e Austria».

Matteo Bassetti ha tracciato il percorso: «È chiaro che c’è un aumento dei contagi che momentaneamente non mi preoccupa ma dobbiamo stare in allerta. L’aumento di casi riguarda soggetti non vaccinati e soggetti vaccinati a gennaio, febbraio e marzo e sono over 70 e over 80: a loro dobbiamo rapidamente fare la terza dose».

MATTEO BASSETTI: “SOSTEGNO A SUPER GREEN PASS”

Matteo Bassetti si è poi soffermato sul caso di Trieste: «Trieste doveva essere il punto di partenza di una protesta ordinata, ma è diventata disordinata e non sicura dal punto di vista sanitario. I numeri confermano che se non vaccini e se non metti in pratica le misure di sicurezza, i contagi crescono: mi pare che sia lo spot migliore possibile per i vaccini». Analizzando la possibile modifica della durata del green pass, Matteo Bassetti ha dato il suo sostegno al super green pass: «Sicuramente è un argomento interessante, credo che su questo si dovrà lavorare. Ma bisogna cercare di partire con il super green pass, rilasciato unicamente a vaccinati e guariti, senza più la possibilità di fare il tampone almeno per alcune attività. E’ una proposta forte che spero il governo possa recepire».

