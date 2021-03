Matteo Bassetti/ “Confusione su Astrazeneca, ora le cose cambino”

La campagna vaccinale e Astrazeneca, Matteo Bassetti ha fatto il punto della situazione sull’emergenza Covid-19 nel corso del suo intervento a Oggi è un altro giorno. L’infettivologo ha messo in risalto che la priorità in questo momento va ad anziani e persone fragili, mentre fortunatamente non sono state registrate troppe defezioni dopo il caos Astrazeneca…

Scuola, nessun legame con aumento casi Covid/ Lo studio: "Luoghi sicuri, riapritele"

«Noi abbiamo una priorità assoluta, le persone che hanno pagato lo scotto più grande della pandemia: gli anziani e le persone fragili. Loro hanno priorità assoluta, poi è importante arrivare a tutti gli altri entro la fine dell’estate», ha spiegato l’infettivologo ai microfoni di Serena Bortone: «Ora dobbiamo puntare dritti e veloce sulle persone più fragili, quelle che hanno i danni maggiori se contraggono l’infezione».

Marco Cavaleri/ "Sospensione Astrazeneca? Panico inutile: Ema non era a favore"

MATTEO BASSETTI: “CONFUSIONE SU ASTRAZENECA”

Matteo Bassetti ha poi parlato della situazione nella sua Liguria e sulle conseguenze della bufera su Astrazeneca: «Ci sono state defezioni, ma meno di quelle che si aspettavano. I dati di oggi supportano ulteriormente la sicurezza e l’efficacia del vaccino Astrazeneca». Matteo Bassetti ha poi aggiunto: «La scorsa settimana c’è stata un po’ di confusione, spero che le cose cambino. Noi siamo a disposizione – ha concluso l’esperto a Oggi è un altro giorno – mi auguro che dopo questa seconda partenza si possa andare spediti».

LEGGI ANCHE:

ANDREA SCANZI "MINACCIATO DOPO VACCINO"/ “Volevo dare un messaggio, polemica sadica”

© RIPRODUZIONE RISERVATA