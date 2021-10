Matteo Bassetti/ “Elezioni 2021? Vittoria vaccinati contro partiti dell’antiscienza”

Anche Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malattie infettive presso il policlinico San Martino di Genova, ha commentato i risultati delle elezioni 2021. Pur non essendo propriamente il suo ambito professionale, l’infettivologo ligure ha rimarcato come gli esiti, a suo giudizio, evidenzino “la vittoria dei vaccinati contro i partiti dell’antiscienza. Gli italiani hanno dimostrato di saper scegliere e hanno bocciato chi per mesi ha attaccato i vaccini, chi nei partiti diceva che le varianti sono create dai vaccini che uccidono la gente e che si deve essere liberi di non immunizzarsi, chi parlava di cure domiciliari alla mago Merlino”.

Parole rilasciate ai microfoni dell’agenzia di stampa nazionale Adnkronos, di fronte ai quali Bassetti ha aggiunto che i cittadini italiani aventi diritto al voto in questa circostanza “hanno dimostrato di essere furbi, si sono vaccinati e hanno punito chi ha lisciato il peso all’antiscienza”. Dichiarazioni forti, ma che rimarcano un concetto che l’esperto ribadiva ormai da mesi in televisione: la politica non ha saputo schierarsi unanimemente dalla parte dei vaccini anti-Coronavirus, contribuendo ad alimentare la paura nei confronti degli stessi tra la popolazione.

MATTEO BASSETTI: “TRIESTE? UNA COSA MOLTO LOCALE, IL FRIULI È UNA REGIONE MOLTO PROBLEMATICA”

Nel prosieguo del suo intervento sulle colonne di Adnkronos, Matteo Bassetti ha voluto commentare anche il caso elettorale di Trieste, dove, in Consiglio comunale, dovrebbe accedere una rappresentante della lista no-vax “3V” che ha racimolato il 4% dei consensi in questo fine settimana a forte carattere elettorale.

Tuttavia, come al solito senza fare troppo ricorso alla retorica e andando dritto al punto, Bassetti ha dimostrato di avere le idee molto chiare a tal proposito: “Parliamo di una cosa molto locale in un Regione molto problematica da questo punto di vita. Ho lavorato in Friuli e già in passato ricevevo molti attacchi da quel mondo”.

