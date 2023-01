Matteo Bassetti/ “Funerale Papa emerito Benedetto XVI? Mascherine se assembramenti”

Matteo Bassetti, a proposito del funerale del Papa emerito Benedetto XVI, in programma nella mattinata di giovedì 5 gennaio 2022, ha voluto dire la sua ai microfoni di “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele. In particolare, l’infettivologo ha dichiarato: “La situazione nel nostro Paese per quanto riguarda il Covid e le altre forme influenzali di stagione non è assolutamente preoccupante. È evidente che nel momento di grandi assembramenti, come immagino per il funerale di Benedetto XVI, se le persone più fragili e anziane vorranno proteggersi con la mascherina, faranno bene a farlo”.

FUNERALE PAPA BENEDETTO XVI, MATTEO BASSETTI: “PRUDENZA NON È MAI SBAGLIATA”

Tuttavia, a “Storie Italiane”, Matteo Bassetti ha specificato che “da qui a dire che per andare al funerale del Papa emerito Benedetto XVI serva obbligatoriamente la mascherina, è totalmente diverso: un conto è raccomandarne l’utilizzo, un altro è dire che la situazione cinese sia difficile – per usare un eufemismo – e renderlo obbligatorio. Chi arriverà dalla Cina dovrà essere controllato, ma cambiare completamente il nostro atteggiamento non credo sia corretto”. Secondo Matteo Bassetti, la prudenza “non è mai sbagliata. Le prime informazioni che arrivano dallo ‘Spallanzani’ per la situazione cinese sono positive, in quanto è stata trovata unicamente la variante Omicron, coperta dalla vaccinazione e dall’immunità ibrida. Non dimentichiamoci che tra 20 giorni inizia il Capodanno cinese, dove milioni di persone si muoveranno e diffonderanno il virus”.

