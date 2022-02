Matteo Bassetti/ “Green Pass anche in estate? Proteste in piazza sarebbero giuste”

Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malattie infettive dell’ospedale policlinico “San Martino” di Genova, è intervenuto a “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele e andata in onda nella mattinata di oggi, martedì 8 febbraio 2022. L’esperto ha esordito dicendo che la gag di Checco Zalone sui virologi l’ha fatto sorridere: “Quando finirà la pandemia sarò ben felice di sparire dai radar, ma sicuramente non andrò a lavare in pizzeria come ha cantato lui. Mi sono sentito preso in giro, ma ha colto nel segno, quindi complimenti a Checco”.

Matteo Bassetti: "FFP2 a scuola? Non condivido"/ "Governo deve semplificare"

MATTEO BASSETTI: “LA TELEVISIONE HA FATTO UN PESSIMO LAVORO INVITANDO I NO VAX”

Nel prosieguo della diretta di “Storie Italiane”, Matteo Bassetti ha precisato che “l’iper-esposizione che abbiamo avuto in televisione è legata alla necessità di sapere da parte delle persone nella prima fase, con la spiegazione dei sintomi. Poi c’è stata la seconda parte, dove la televisione ha fatto un pessimo lavoro, invitando i no vax, che sostenevano tesi assurde e fake news, dal grafene nei vaccini e cose simili”. Poi, un riferimento alle misure attuali: “Se in estate si manifesterà contro il Green Pass, chi lo farà avrà ragione. Abbiamo raggiunto la quota percentuale di vaccinati, dunque possiamo alleggerire le restrizioni e lasciare la certificazione verde solo per mezzi pubblici, ospedali e così via”.

