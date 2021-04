Matteo Bassetti/ “Il rischio zero non esiste: Draghi ha scelto con buon senso”

Matteo Bassetti promuove le nuove misure disposte dal governo. Intervenuto a Oggi è un altro giorno, l’infettivologo ha spiegato: «Io credo che secondo me si sta correndo. Draghi ha preso una decisione di buon senso: ha deciso non di aprire tutto, ma di iniziare a tornare ai colori. Si riaprirà se i numeri lo consentiranno. In zona gialla si potrà fare in più di andare al ristorante all’aria aperta, dove i contagi sono molto bassi».

La situazione dei contagi è migliore rispetto a marzo, ha aggiunto Matteo Bassetti: «C’è un rischio, è chiaro, ma il rischio zero non esiste. Il rischio è ragionato perché si tende a ridurre in maniera significativa il rischio. Oggi i contagi sono sicuramente in riduzione, le ospedalizzazioni anche. Questo non vuol dire che siamo fuori: siamo nella terza ondata ma i dati sono certamente migliori rispetto a un mese fa. Non dimentichiamo che ogni tre giorni vacciniamo un milione di persone».

MATTEO BASSETTI SULL’EMERGENZA COVID-19

Matteo Bassetti si è poi soffermato su possibili nuove misure, a partire dal coprifuoco: «Credo che in questa fase iniziale sia giusto mantenere il coprifuoco, almeno nel mese di maggio. Poi si vedrà come andranno le cose, penso che con giugno si possa alleggerire. Le misure da tenere sono molto semplici: distanziamenti, uso delle mascherine. Io continuo a sostenere che è meglio avere persone ad un ristorante ordinato che non quello che sta succedendo adesso, ovvero persone che si assembrano in piazza o che si ritrovano a casa in venti». E l’estate può essere un grande alleato nella lotta al Covid: «L’estate aiuta nel momento in cui sappiamo rispettare le regole. Gli italiani hanno dimostrato di saper rispettare le misure rispetto ad ogni altro Paese in Europa».

