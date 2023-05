Matteo Bassetti: “Mascherine al Giro? Schifoso”/ “Sembrano dilettanti allo sbaraglio”

Matteo Bassetti, professore di malattie infettive a Genova, è intervenuto, come d’abitudine, nella trasmissione Un giorno da pecora su Rai Radio 1, con Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, commentando gli attuali sviluppi della situazione covid in Italia. Da difensore delle limitazione durante il periodo pandemico, nell’ultimo periodo ha cambiato, come d’altronde il resto del mondo, opinione, puntando ad ottenere una completa apertura in ogni ambito.

Partendo proprio dalla restrizioni, Matteo Bassetti ha commentato l’annuncio di Ita Airways che chiede, all’inizio di ogni volo, ai suoi clienti di evitare assembramenti davanti ai bagni. “Mi sembra anacronistico. Sono rimasto perplesso perché è lo stesso annuncio che si faceva nel marzo 2021, quando andava bene, ma oggi non va più tanto bene”. Piuttosto quell’annuncio oggi, ritiene il professor Matteo Bassetti, “andrebbe fatto quando c’è la corsa all’arma bianca per andare nella porta davanti ed uscire”.

Andando oltre, Matteo Bassetti ha poi commentato anche la questione del Giro d’Italia, nel quale è stato recentemente imposto l’obbligo di mascherina. “Sembra un Giro del 2021, non uno del 2023. Nel momento in cui tutti gli sport tornano alla completa normalità, nel Giro non si sa bene perché c’è un contrasto tra le squadre e l’organizzazione perché è allucinante che abbiano un protocollo diverso”.

“Sono assolutamente schifato per l’impressione che stiamo dando”, sostiene senza mezzi termini Matteo Bassetti, “aver visto sul palco i ciclisti con la mascherina, nel 2023, dopo che l’OMS ha decretato la fine dell’emergenza, mi sembra una situazione da dilettanti allo sbaraglio. si tratta di un’invasione di campo, io non mi sono mai permesso di dire come dovesse essere il percorso, sono decisioni sanitari e non le può prendere una squadra ciclistica. Siamo alla follia pura“. Commentando, infine, il fatto se un ciclista possa correre o meno se infetti, Matteo Bassetti spiega che “se fisicamente sta bene ed è asintomatico perché dovrebbe avere dei problemi? Se poi si è positivi, alle premiazioni si indosserà la mascherina per evitare di contagiare gli altri”.

