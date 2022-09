Matteo Bassetti: “Mascherine su mezzi? Dopo il 30 basta”/ “Le usino solo i fragili”

Il professor Matteo Bassetti, primario di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, torna a parlare di vaccini, e lo fa volgendo lo sguardo a quello che dovrebbe accadere da qui a breve, quando giungeranno i vaccini aggiornati alle ultime varianti di Omicron. Intervistato dai microfoni del quotidiano ‘di casa’, Il Secolo XIX, il noto camice bianco ligure ha spiegato: “L’ok dell’Ema ai vaccini aggiornati a Omicron deve dare un nuovo impulso alle immunizzazioni. Abbiamo ora un vaccino che ha metà del virus originale e metà di Omicron 1, quindi ci aiuterà nella risposta anche di tutte le altre varianti Omicron”, auspicandosi così un’ampia adesione alla campagna vaccinale.

Bassetti vs Crisanti/ “Droghe leggere 'poco dannose'? Un'uscita elettorale infelice”

In attesa delle nuove versione di vaccini anti covid, Matteo Bassetti consiglia comunque alle categorie a rischio, quindi le persone anziani e i fragili, di fare il secondo booster, la quarta dose: “Ma intanto le persone anziane e fragili devono fare la dose di richiamo con questo vaccino aggiornato, spero si vada bel oltre il 30% di chi ha fatto oggi la quarta dose”.

Bassetti: “Variante Centaurus? Ecco i sintomi”/ “Vaccini, 4a dose solo ai fragili”

BASSETTI: “IN AUTUNNO I CONTAGI AUMENTERANNO”

“Dobbiamo fare attenzione – ha continuato Bassetti – perché l’aumento dei contagi ci sarà e quindi dobbiamo arrivare ad avere sistemi immunitari capaci di difendersi bene dalle varianti che circoleranno in autunno, Centaurus e Omicron 4 e 5″. Al momento, come certificato da Fondazione Gimbe, sarebbero ben 15 milioni gli over 60 “scoperti”, ovvero, coloro che hanno rinunciato alla quarta dose, forse in attesa proprio dei nuovi vaccini che giungeranno a breve in Europa.

In conclusione di intervista Bassetti ha parlato anche delle misure di contenimento anti covid, a cominciare dalle mascherine, che resteranno obbligatorie sui mezzi pubblici fino alla fine di questo mese: “Credo che dopo il 30 settembre – ha spiegato – l’obbligo della mascherina sui mezzi pubblici sia anacronistico. Dobbiamo passare dagli obblighi alle raccomandazioni per la tutela della propria salute, i fragili che si mettono la mascherina sull’autobus o sul treno fanno bene”.

Poliomielite, Bassetti come l'Oms: "Vaccinatevi"/ "Recenti casi campanello d'allarme"

© RIPRODUZIONE RISERVATA