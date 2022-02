Matteo Bassetti minacce di morte in diretta/ “Intimidazioni fuori onda a Zona Bianca”

In collegamento con lo studio di “Zona Bianca”, Matteo Bassetti ha ricevuto minacce di morte. Il virologo ha inizialmente parlato della questione delle vaccinazioni, rispondendo a tono alle parole dell’avvocato Holzeisen, che dall’inizio della pandemia si appoggia a ideologie no vax, difendendo spesso persone che non hanno voluto sottoporsi all’inoculazione. L’avvocato ancora una volta ha ribadito come i vaccini sarebbero sperimentali. Parole che hanno fatto infuriare Bassetti, che ha dichiarato: “Ho grande stima della trasmissione ma stiamo esagerando. Stiamo facendo un cattivissimo servizio. Io potrei lasciarvi e vado a fare altro. Stiamo facendo del male agli italiani. Scusatemi ma non è accettabile. O la finiamo o io me ne vado. Mi sono rotto le scatole di questa gente. È un errore dar voce ai no vax. Fate parlare avvocati, qui parliamo di vaccini e salute della gente. Portate dei medici e ci confrontiamo con loro, questa è cattiva informazione!”.

Matteo Bassetti vs Crisanti/ "Non lo stimo, parla di cose di cui non sa"

Brindisi ha provato a placare le acque, chiedendo al medico di rimanere: “La sua irritazione è anche la mia, ma dobbiamo dar spazio a varie voci. Io sono d’accordo con lei che i medici dovrebbero parlare con i medici e gli avvocati con gli avvocati ma vogliamo dar spazio a varie voci”.

Matteo Bassetti minacciato di morte: 10 messaggi sul telefonino

Dopo la pubblicità, si è passati a nuovi temi ma la polemica non si è placata affatto. L’europarlamentare Donato, in apertura secondo blocco, ha attaccato Bassetti per i commenti precedenti: “Un avvocato viene attaccato in maniera ignobile, dicendo che non gli deve essere data voce. Se per Bassetti è inaccettabile che un avvocato parli di legge e un politico di politica perché devono parlare i virostar e nessun altro, allora non invitateci più. Parlatene voi, non noi”.

Matteo Bassetti/ "Green Pass anche in estate? Proteste in piazza sarebbero giuste"

Mentre Donato si confrontava con gli altri ospiti presenti in studio e in collegamento, la sedia di Matteo Bassetti – inquadrata più volte – è apparsa vuota per l’intero secondo blocco. Al rientro dalla pubblicità, Brindisi ha dichiarato: “Allora, Matteo Bassetti è andato via perché ha ricevuto mentre eravamo in onda 10 minacce di morte sul telefonino. È questo il clima nel nostro Paese, è questo il clima che noi cercheremo di cambiare. Matteo Bassetti sarà ancora nostro ospite, vogliamo solo di dire che quello che pensa noi lo rispettiamo. Lo omaggiamo facendo vedere quello che è il suo libro in libreria”.

Matteo Bassetti: "FFP2 a scuola? Non condivido"/ "Governo deve semplificare"

© RIPRODUZIONE RISERVATA