Matteo Bassetti “Minacciato e insultato da no vax”/ “Prevedo tempi bui su vaccini…”

Matteo Bassetti insultato, minacciato e deriso dai no vax sui social. A denunciarlo è stato proprio l’infettivologo dell’Ospedale San Martino di Genova con un post sui social. «Ho passato buona parte della mia giornata, dopo essere rientrato dall’ospedale, a cancellare insulti e a bannare profili Facebook falsi», ha esordito Bassetti. Poi è entrato nel merito degli attacchi ricevuti da «gente ignorante che non meriterebbe neanche di stare sulle piattaforme social». A tal proposito ha fatto appello proprio a chi si occupa della gestione di Facebook, affinché «intervenga a tutela della scienza e delle informazioni della medicina che vuole tutelare la salute di tutti».

L’infettivologo è a dir poco amareggiato per quello che gli è accaduto. «È una vergogna quello che sta succedendo a chi difende i vaccini e i benefici che hanno portato e porteranno. Un paese che non è in grado di difendere e tutelare i propri medici e le posizioni per la scienza dovrebbe farsi molte domande». Quindi si chiede chi dovrebbe tutelarli.

MATTEO BASSETTI “MINACCE? IO VADO AVANTI…”

«Se c’è qualcuno con responsabilità che ha interesse nella scienza batta un colpo», l’appello di Matteo Bassetti tramite il suo account social. Ma le minacce e gli insulti ricevuti nelle scorse ore non lo smuovono né lo spingono a desistere. «Io continuerò nella mia attività di informazione senza recedere di un millimetro. Continuerò a bloccare e a cancellare ogni commento privo di fondamento medici-scientifico». Ma l’infettivologo si lascia andare ad un’amara previsione: «Prevedo sui vaccini tempi molti bui per l’Italia. Buissimi. Povera Italia», ha concluso Bassetti. Su Instagram invece è andato all’attacco del ministro della Salute Roberto Speranza sulla gestione della pandemia. «Mentre si stanno chiedendo grossi sacrifici agli italiani, si stanno commettendo molti errori strategici». Bassetti chiede rapidità di analisi e nelle decisioni. «Si dovrebbe inoltre calcolare l’indice di positività su tutti i tamponi fatti, includendo anche gli antigenici. Alcune regioni hanno lavorato molto bene sviluppando questi sistemi di tracciamento e diagnosi. Perché il ministero non li considera?».





