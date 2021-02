Matteo Bassetti/ “Non esistono vaccini di serie B, sì a spostamenti tra regioni”

Tra varianti e vaccini, Matteo Bassetti ha fatto il punto della situazione sull’emergenza coronavirus ai microfoni di Oggi è un altro giorno. L’infettivologo ha esordito così: «Se noi riusciremo a vaccinare tutti, il 2022 sarà sicuramente un anno diverso dai precedenti. Voglio essere ottimista. L’Europa purtroppo ha sbagliato qualcosa, ma si può correre ai ripari: c’è tempo purchè tutti ci impegniamo nella vaccinazione. Dobbiamo essere più pazienti ed evitare di classificare vaccini di serie A e di serie B. Sono tutti vaccini di serie A».

Matteo Bassetti ha poi parlato delle misure per contrastare l’epidemia: «Siamo in una fase di plateau, siamo molto decrementati, in alcune regioni le cose vanno bene ed in altre no. Quello che sta succedendo in alcune aree rosse è una misura appropriata. Io non mi preoccuperei tanto della variante inglese, ma dobbiamo stare attenti alle varianti brasiliane e sudafricane, che hanno la caratteristica di poter reinfettare chi ha già avuto il virus. Dovremo limitare quelle aree, ma a livello provinciale e non regionale».

MATTEO BASSETTI: “SI’ A SPOSTAMENTI TRA REGIONI”

Nel corso del suo intervento a Oggi è un altro giorno, Matteo Bassetti si è soffermato sugli spostamenti tra regioni: «Riaprirei tra regioni che hanno situazioni epidemiologiche simili. Riaprire le regioni non significa liberi tutti, ma spostamenti in sicurezza». L’infettivologo ha poi evidenziato sui vaccini: «La via più veloce è quella di avere più vaccini rispetto a quelli che già abbiamo, sperando che l’Ema approvi velocemente il vaccino di Johnson & Johnson e quello di Sputnik. Dobbiamo uniformare l’anagrafe vaccinale: dobbiamo lavorare nei prossimi cinque anni sull’informatizzazione del fascicolo sanitario di ogni cittadino italiano. Bisogna creare un’unica anagrafe elettronica».



