Matteo Bassetti “Obbligo vaccinale, politica decida ora”/ “In autunno ospedali pieni”

Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malattie Infettive dell’ospedale policlinico “San Martino di Genova”, è intervenuto in qualità di ospite nella mattinata di oggi, mercoledì 25 agosto 2021, in occasione della puntata della trasmissione di La 7 “Coffee Break”, nella quale ha parlato ancora una volta della campagna vaccinale. In particolare, l’infettivologo ha asserito che l’obiettivo dell’80% di vaccinati “è il minimo sindacale e probabilmente non servirà per annullare il rischio di avere i nostri ospedali pieni del 20% di popolazione non vaccinata tra ottobre e dicembre. La variante Delta è una malattia diversa rispetto a quella che abbiamo conosciuto, bisognerebbe quindi tendere all’immunizzazione del 90-95%”.

Scienza e medicina stanno chiedendo unite l’obbligo vaccinale, “la palla a questo punto passa alla politica: decida se stare dalla parte della sanità e quindi portare all’obbligo vaccinale, magari rimuovendo il tampone dal Green Pass o con altri strumenti. Da sempre noi medici abbiamo a che fare con qualcuno che è contrario a qualcosa. Noi proponiamo determinati tipi di cure, ma è chiaro che il nostro compito è quello di parlare alla gente. Se questa non ascolta, un sistema sanitario nazionale come il nostro deve porsi delle domande”.

MATTEO BASSETTI: “ASCOLTATE LA SCIENZA”

Concetti reiterati anche all’interno di un articolo pubblicato sulle colonne dell’agenzia stampa Adnkronos Salute, ai cui microfoni Bassetti ha affermato: “Sull’obbligo vaccinale si deve ascoltare la scienza, perché non c’è più tempo, e io auspicherei una decisione entro la fine di agosto. Almeno che il Governo dica ‘sì’ o ‘no’ su alcune situazioni particolari, ad esempio per chi è a contatto con il pubblico”.

Sull’estensione della certificazione verde, l’esperto ha ricordato di essere stato il primo a dire che bisognava portare il Green Pass a 12 mesi, quindi l’ipotesi di un prolungamento della scadenza è, a suo modo di vedere, una scelta corretta. “Ovviamente questo solo per chi è vaccinato con due dosi, assolutamente no invece per chi è guarito e non si è ancora immunizzato o ha deciso di non fare il vaccino – ha precisato –. Per questi ultimi, dopo la verifica degli anticorpi, la durata del Green Pass potrebbe rimanere di 9 mesi”.

