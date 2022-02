Matteo Bassetti/ “Quarta dose per i fragili, per gli altri richiamo annuale”

Reduce dalla disavventura di venerdì sera, un’aggressione subita in pieno centro a Genova, Matteo Bassetti ha fatto il punto della situazione epidemiologica ai microfoni di “Trends & Celebrities”, programma in onda su Rtl 102.5. L’infettivologo del San Martino ha esordito tornando su un tema spesso dibattuto sul piccolo schermo, ovvero il “cachet” di certi esperti: «Io non ho mai preso un euro per le mie partecipazioni in tv o per interviste, fa parte del mio lavoro. Io sono un professore universitario e noi abbiamo la terza missione, che è quella di parlare alla gente. Non devo essere pagato delle tv, dunque».

Successivamente Matteo Bassetti si è soffermato sulla situazione epidemiologica in Italia, con i principali indicatori in calo rispetto all’alba del 2022: «La situazione è molto migliore rispetto ad un mese fa: i numeri sono abbastanza importanti, abbiamo meno di mille malati in terapia intensiva, con un calo di quasi il 50%. Il tasso di positività rimane alto, ma questo ci dice unicamente che abbiamo tante persone che hanno addosso il virus, il che non significa necessariamente essere malati».

Nel corso del dialogo con Francesco Fredella ai microfoni di “Trends & Celebrities”, Matteo Bassetti è tornato sulla quarta dose di vaccino anti-Covid: «Faremo la quarta dose ai soggetti fragili, sappiamo bene che parliamo di persone con problemi al sistema immunitario ed è già prevista una dose di richiamo anche per tutti gli altri vaccini. Per tutti gli altri, probabilmente sarà un richiamo a distanza di un anno. Diciamo che come dovrebbe avvenire per l’influenza». Infine, Matteo Bassetti ha rilasciato un breve commento sul vaccino Novavax, in arrivo nel Belpaese dopo qualche ritardo: «È un vaccino proteico, diverso da quelli utilizzati fino ad oggi, e mi auguro che sia gradito a coloro che non hanno visto di buon occhio i vaccini a mRna».

