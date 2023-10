Matteo Bassetti, stoccata a Fedez: “Quanti danni causano gli influencer…”/ “Ricordate il bacio a Sanremo?”

Matteo Bassetti e i suoi interrogativi su Fedez: “E’ sempre la stessa persona?”

A volte basterebbe veramente poco per arginare le polemiche, sia a monte che a valle. A quanto pare però, grazie al mezzo social, c’è sempre una buona ragione per alimentare nuove discussioni e diatribe. Come riporta la pagina Instagram di Trash Italiano, a rendersi protagonista di una dura stoccata è stato Matteo Bassetti. Quest’ultimo ha scritto un breve post sui social dove ha preso di mira Fedez e la sua attuale campagna di sensibilizzazione sulla salute mentale.

Matteo Bassetti, nell’argomentare la stoccata ai danni di Fedez, ha nuovamente portato in auge un evento ormai risalente a mesi fa. Tutti ricordiamo il “noto” bacio tra Fedez e Rosa Chemical nel pieno della diretta sanremese. Bene, per il medico quella circostanza andrebbe in contrasto con l’attuale campagna di sensibilizzazione del rapper. Quest’ultimo, in virtù di una propria esperienza personale per nulla banale, ha infatti scelto di scendere in campo sul tema della sanità e salute mentale.

Matteo Bassetti e la “teoria” politica dietro la campagna di Fedez: “Lo fa per attaccare il governo…”

“Vi ricordate Fedez e Rosa Chemical a Sanremo e il loro spettacolo indecoroso sul palco del Festival? Fedez che bacia appassionatamente Rosa Chemical davanti a sua moglie incredula?”. Inizia così il post di Matteo Bassetti su Twitter – ora “X” – che partendo dai fatti noti di Sanremo 2023 incalza sul tema proposto dal rapper anche nella recente intervista a Che tempo che fa. Il medico, partendo da tale premessa, ha poi aggiunto: “Quanti danni causano gli influencer con i loro comportamenti bizzarri alla salute psichica degli italiani soprattutto più fragili e più giovani?”.

Una serie di interrogativi quelli di Matteo Bassetti che hanno generato fiumi di commenti contrariati sui social rispetto alle sue argomentazioni sul tema. Menzionare il bacio tra Fedez e Rosa Chemical, per molti, non avrebbe nulla a che vedere con la presunta o non credibilità della campagna di sensibilizzazione del rapper su un tema così delicato come la salute mentale. Il medico ha anche aggiunto: “Oggi Fedez parla di tutelare la salute mentale e lo fa per attaccare il governo sul ‘bonus psicologo’. E’ la stessa persona? Quanta incoerenza!”. Per Bassetti dunque, alla base dell’attività di Fedez vi sarebbero in realtà ragioni politiche. Nel frattempo, sui social in molti non sembrano pensarla allo stesso modo e le repliche, anche piuttosto veementi, non sono tardate ad arrivare.











