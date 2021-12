Matteo Bassetti: “Variante Delta devasta i polmoni dei no vax”/ “Tac impressionanti”

Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malattie Infettive dell’ospedale policlinico “San Martino” di Genova, non ha fatto ricorso a mezzi termini per descrivere i danni che la variante Delta arreca agli organi dei pazienti che non si sono sottoposti al ciclo di vaccinazione. L’ha fatto in occasione della conferenza stampa circa l’andamento della pandemia di Coronavirus, asserendo quanto segue: “Ci sono tac che non vedevamo neanche nella prima ondata Covid. La devastazione che la variante Delta fa nel non vaccinato è impressionante: chi decide di non vaccinarsi dovrebbe farsi un giro in reparto o vedere le immagini per rendersi conto di quanto fa male il virus”.

Proprio nella giornata in cui il commissario straordinario per la gestione dell’emergenza Covid-19, Francesco Paolo Figliuolo, ha diramato una circolare nella quale ha dettato le linee guida per la vaccinazione dei bambini d’età compresa fra i 5 e gli 11 anni, il professor Bassetti ha poi voluto commentare la situazione connessa all’andamento dei contagi nel nostro Paese, che crescono quotidianamente (oggi hanno superato quota 20mila, ndr).

MATTEO BASSETTI: “SIAMO IN PIENA QUARTA ONDATA, TRA I MIEI PAZIENTI NO VAX ANCHE UN SIGNORE DI 100 ANNI”

Nel prosieguo del suo intervento a mezzo stampa, dunque, Matteo Bassetti ha imperniato il proprio discorso su questa tematica, denunciando che “nella clinica di Malattie Infettive non avevamo una settimana così difficile dalla prima parte dell’anno”. Numeri horror dunque, che rimandano a quelli che si osservavano agli esordi del 2021, quando quasi tutti gli italiani non erano ancora vaccinati: “A livello di ricoveri siamo in piena quarta ondata Covid, ci auguriamo di essere molto vicini al picco dei contagi“.

L’esperto ha quindi chiosato dicendo che “continuiamo a ricoverare pazienti che deliberatamente hanno scelto di non vaccinarsi. Solo questa settimana abbiamo avuto dieci ingressi di non vaccinati tra i 50 e i 60 anni, persino una signora di 90 anni e un signore di 100 anni non vaccinati”.



