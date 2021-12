Matteo Bassetti vs Alberto Contri/ “Ha morti sulla coscienza. Può parlare al circo…”

Nuovo scontro per Alberto Contri dopo quello con Andrea Scanzi a Cartabianca. A 24 ore dalla lite in diretta tv, è stato protagonista di una nuova rissa verbale, stavolta con Matteo Bassetti, direttore della Clinica malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova. Il teatro però è quello di Zona Bianca. Il tema invece è sempre lo stesso: Covid e vaccini. Il docente universitario e Relatore della Commissione “Dubbio e Precauzione” è un convinto no vax e no green pass. «Non ho nulla da contestare, dico che quello che abbiamo visto è una parte della realtà», ha esordito nel suo intervento dopo che il medico aveva attaccato chi ha alimentato le paure delle persone sui vaccini.

«C’è anche un buon numero di persone vaccinate che purtroppo subisce gli stessi guai. Una buona parte, in alcuni casi anche la metà, sono vaccinati», ha aggiunto Alberto Contri. Matteo Bassetti è subito insorto esprimendo tutte le sue perplessità su questi dati. «Avete detto una serie di cretinate in questi mesi, avete sulla coscienza molte persone che sono morte, moltissime, e lei è uno di quelli responsabili».

BASSETTI A CONTRI “MARE DI FROTTOLE”

«Abbiamo già pizzicato varie volte il professor Bassetti a sbagliare le statistiche. Qua si tratta di dire che comunque il 25% delle persone vaccinate cascano in questa roba qua», ha dichiarato il professor Alberto Contri in collegamento con Zona Bianca. Poi ha spostato il discorso sul Green pass: «A questo punto è inutile visto che ci sono infezioni che crescono, quindi non ha funzionato. Su un milione di persone 250mila si comportano come non vaccinate». Matteo Bassetti non ce l’ha fatta a non intervenire: «Non si può parlare di medicina con una persona che non sa la differenza tra la cistifellea e l’appendice. Ma lei si deve vergognare di dare questi dati, come si devono vergognare coloro che parlano di medicina nei vostri convegni. In un minuto ha detto una marea di frottole». Non è tardata ad arrivare la replica di Alberto Contri: «Lei di frottole ne ha dette per tutti gli anni, ma quello che è più grave è che è un professore di medicina».

“BASSETTI? VIZIATO DA CONFLITTO DI INTERESSI”

L’infettivologo allora ha spiegato i motivi per i quali parla in tv: «Io per dire queste cose che ho detto stasera ho studiato sei anni medicina, ho fatto quattro anni di specialità in malattie infettive e ho pubblicato 600 lavori con oltre 20mila citazioni». Quindi, ha continuato ad attaccarlo: «Lei che cosa ha fatto per parlare e dire le stupidaggini che sta dicendo? In un Paese normale sa lei dove la fanno parlare? Al circo». Il professor Alberto Contri se l’è presa anche col conduttore Giuseppe Brindisi: «Ma ci chiamate qua per fare i gladiatori? Ho lavorato dal 1972 al 1993 con le case farmaceutiche!». Quindi, ha attaccato il professor Matteo Bassetti, perché «in palese conflitto di interesse, tutto quello che dice è viziato dalle sue consulenze con le cause farmaceutiche». L’infettivologo ha spiegato di aver chiarito la vicenda delle sue consulenze: «Eviti di parlare sul personale. Evidentemente ha dei limiti su quello di cui sta parlando, perché culturalmente non ha nessun tipo di possibilità di trattare l’argomento».



