Matteo Bassetti vs Crisanti/ “Non lo stimo, parla di cose di cui non sa”

Nuovo capitolo dello scontro a distanza tra Matteo Bassetti e Andrea Crisanti. I due esperti sono tra i volti più noti del mondo sanitario in tema di pandemia e spesso sono ospiti dei principali programmi televisivi per fare il punto sulla situazione epidemiologica. Nonostante si occupino della stessa materia, non mancano le diversità di vedute e non sono venute meno reciproche frecciatine…

Ospite di Un giorno da pecora, programma in onda su Rai Radio 1, Matteo Bassetti ha analizzato la situazione italiana dal punto di vista pandemico e, incalzato dai conduttori, non ha risparmiato accuse ad Andrea Crisanti, spesso critico nei suoi confronti. L’affondo dell’esperto del San Martino lascerà degli strascichi: «Non lo stimo».

MATTEO BASSETTI ATTACCA ANDREA CRISANTI

Matteo Bassetti ha confermato di non stimare Andrea Crisanti e ha motivato il perché di questa sua posizione: «Parla di cose di cui non sa». Un affondo durissimo, proseguito così: «Quando parla di clinica delle malattie infettive, quando parla di come si curano le persone, se uno è morto con o per il coronavirus, mi dispiace ma usa argomenti che sono un po’ lontani dall’essere un bravissimo microbiologo, un bravissimo parassitologo, un bravissimo virologo».

Matteo Bassetti ha poi messo in evidenza: «Per alcuni argomenti è meglio ascoltare chi di mestiere vede dei malati che non chi i malati non li vede proprio o li ha visti durante il corso di laurea in medicina». Ricordiamo che Crisanti aveva criticato duramente l’infettivologo genovese per aver proposto di rimodulare il bollettino dei contagi. In una recente intervista a Zona bianca, Bassetti aveva già colpito il collega: «Da uno che non sa la differenza tra un metatarso e un tampone io non parlo di medicina […] Ho sentito che ha disquisito anche di mortalità ma credo che nella sua vita non abbia mai compilato un modulo Istat di mortalità, per cui come fa a parlare di mortalità di pazienti? Il problema è di porsi ad un livello uguale. Lui fa il microbiologo, si è messo a disquisire di un dato».

