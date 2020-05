Matteo Bernasconi è morto/ Alpinista 38enne travolto da una valanga in Valtellina

Pubblicità

Il mondo dell’alpinismo italiano è stato scosso in queste ore da una notizia drammatica, che coincide con la prematura scomparsa di Matteo Bernasconi, 38 anni, deceduto durante un’escursione in solitaria lungo il Canale della Malgina, in Valtellina. L’annuncio è stato dato dal portale lecconotizie.it, secondo cui l’alpinista sarebbe stato travolto da una valanga che non gli ha lasciato scampo. Le ricerche sono scattate nella serata di martedì 12 maggio 2020 e il cadavere dello scalatore è stato individuato dagli uomini del soccorso alpino alle 2 della nottata appena mandata in archivio (il recupero avverrà in queste ore). Il giovane era nato nel 1982 a Como ed era da tutti soprannominato “il Berna”, appellativo che l’ha accompagnato per tutta la sua esistenza, inclusa l’ampia parentesi trascorsa tra le fila dei “Ragni della Grignetta”, dove ha fatto il suo ingresso nel 2003. Successivamente, divenne aspirante guida alpina (2009) e, due anni più tardi, guida alpina, coronando così il suo sogno di vita.

MATTEO BERNASCONI È MORTO: LASCIA UNA FIGLIA E LA COMPAGNA

Come riferisce il sito lecconotizie.it, Matteo Bernasconi nel 2008 si era reso protagonista, insieme all’amico Fabio Salini, della settima ripetizione assoluta e, contemporaneamente, della prima ripetizione italiana della celebre via dei Ragni, aperta nel lontano 1974 sul versante occidentale del Cerro Torre. Nel corso della sua carriera ha fatto più volte ritorno in Patagonia e ha affinato la sua intesa con Matteo Della Bordella, l’attuale presidente dei Ragni della Grignetta: la loro ultima spedizione insieme risale a pochi mesi fa, più precisamente tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo, con, al seguito, Matteo Pasquetto, altro appassionato di alpinismo. Nessuno avrebbe mai potuto immaginare una simile tragedia, aggravata dagli affetti che Bernasconi lascia sulla terra; a piangerlo, infatti, sono la sua bambina e la sua compagna. Pioggia di messaggi tristi e di saluto sul suo profilo Facebook. Fra i tanti, abbiamo scelto questo: “Saremo per sempre lì tutti insieme… Sotto quella pioggia… Quelle pareti… Scalando… Ridendo a crepapelle… Mangiando e bevendo birra… Ciao, Berna”.



