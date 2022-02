Matteo Berrettini, addominali ko: out ad Acapulco/ Domani sarà ospite a Masterchef

Ancora problemi fisici per Matteo Berrettini. Il tennista azzurro è stato costretto a ritirarsi nel corso della partita d’esordio al torneo di Acapulco contro il numero 39 del ranking mondiale, l’americano Tommy Paul. Ancora una volta, il giovane è stato tradito dai suoi addominali, come già avvenuto al Masters di Torino, e per lui non c’è stata altra possibilità se non quella di alzare bandiera bianca.

Il nostro portacolori ha disputato un buon primo set, come evidenziato non soltanto dal punteggio (6-4), ma anche dai dati statistici, che non mentono mai: il romano ha messo a segno 3 ace e vanta il 63% di prime messe in campo. Inoltre, ha ottenuto 14 punti su 18 con la prima di servizio e 7 su 10 con la seconda. Insomma, allo statunitense ha lasciato briciole, o poco più. Poi, però nella seconda frazione del match, qualcosa è cambiato: in primi, ha subìto il prepotente ritorno dell’avversario, capace anche di strappargli un turno di battuto, fino a quando ha deciso di chiamare il fisioterapista alle prime avvisaglie di dolori muscolari. Ha stretto i denti, Berrettini, giocando fino al 5-1 in favore di Paul, quando però, complici le condizioni di salute che tendevano a peggiorare, ha scelto di non prendersi ulteriori rischi e di non aggravare il problema, uscendo di scena dopo poco più di un’ora di gioco.

MATTEO BERRETTINI: DA ACAPULCO ALLA SEMIFINALE DI MASTERCHEF ITALIA

Archiviata l’esperienza infelice in quel di Acapulco, per Matteo Berrettini adesso sarà tempo di tornare in televisione, dopo il momento di grande popolarità vissuto sul palco del Festival di Sanremo 2022. Il tennista sarà infatti l’ospite d’onore della semifinale dell’edizione numero undici di Masterchef Italia, in programma giovedì 24 febbraio 2022 (domani sera, ndr). Sono attualmente cinque i concorrenti rimasti in gara e a loro sarà riservato l’onore di incontrare la stella del nostro tennis, che rivestirà un ruolo inedito e sorprendente, come svelano le anticipazioni, senza però aggiungere ulteriori dettagli alla performance dell’atleta capitolino.

Sky Sport ha tuttavia rivelato che, prima di fare sul serio, Berrettini “verrà tartassato dalle domande dei giudici… Per Barbieri è l’azzurro il vincitore di Wimbledon, mentre il competitivo Cannavacciuolo cerca consigli preziosi…”.



