Matteo Berrettini, due di picche a Paola Di Benedetto?/ Dopo il caldo weekend, lui…

Matteo Berrettini e Paola Di Benedetto: solo un flirt?

Il mondo dello show business era già pronto a sognare con la storia d’amore tra Matteo Berrettini e Paola Di Benedetto, ma a quanto pare, non sarà così. La speaker radiofonica e il campione di tennis, stando a quanto raccontato dal settimanale Oggi qualche settimana fa, dopo una conoscenza telefonica, avevano deciso di vedersi di persona. “Ottima strategia per alimentare attenzione e far parlare di sé. Secondo quanto ci risulta, i due hanno davvero avviato una conoscenza che si è concretizzata dopo un intenso rapporto telefonico“ – scriveva Oggi per poi aggiungere – “Di sicuro questa “amicizia amorosa” potrebbe nell’immediato futuro riservarci non poche e inaspettate sorprese“.

X factor, Paola Di Benedetto rivede Rkomi ed é imbarazzo/ Spunta il "terzo incomodo"

Contattata al telefono proprio da Oggi, Paola Di Benedetto aveva evitato di rilasciare dichiarazioni preferendo la strada del silenzio. Dopo il gossip lanciato da oggi, i due non hanno fornito alcun indizio social sulla presunta frequentazione. A svelare ciò che sarebbe accaduto tra i due, tuttavia, è il settimanale Chi.

Paola Di Benedetto e Matteo Berrettini stanno insieme?/ "Notte romantica insieme"

Matteo Berrettini e Paola Di Benedetto: tutto finito?

Il settimanale Chi, nella rubrica “Chicche di gossip” pubblicata nel numero in edicola da mercoledì 2 novembre, svela cos’è successo tra Matteo Berrettini e Paola Di Benedetto dopo il weekend che i due avrebbero trascorso insieme. “Il flirt tra Matteo Berrettini e Paola Di Benedetto è durato il tempo di un caldo weekend in Toscana”, scrive Chi.

“Da quel momento il tennista è sparito! E Paola non l’ha presa per niente bene”, fa sapere ancora il magazine diretto da Alfonso Signorini. Paola Di Benedetto, dunque, è ancora ufficialmente single?

DIRETTA/ Musetti Berrettini (risultato finale 2-0): il toscano vince l'Atp Napoli!

© RIPRODUZIONE RISERVATA