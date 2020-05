Matteo Berrettini e Ajla Tomljanovic fidanzati/Lui: “Non è stato facile conquistarla”

Pubblicità

Ajla Tomljanovic e Matteo Berrettini stanno insieme ormai da oltre un anno, in molti si sono accorti della loro frequentazione durante il torneo di Wimbledon 2019 e da allora i due non solo hanno avuto modo di conoscersi e innamorarsi ma anche di passare la quarantena insieme con tanto di foto insieme sui social. Non c’è bisogno di dire che sono ufficialmente loro la coppia regina del tennis e, in attesa di rivederli sul campo, non possiamo che seguirli sui social tra un allenamento e l’altro. I due infatti si allenano insieme a Boca Raton, in Florida, dove Ajla ha la sua casa, e lui stesso ha ammesso in un’intervista che non è sempre facile batterla.

MATTEO BERRETTINI E AILA TOMLJANOVIC SI RACCONTANO A TENNIS UNITED

Ajla Tomljanovic e Matteo Berrettini sono stati ospiti della quarta puntata di Tennis United ai microfoni di Vasek Pospisil e Bethanie Mattek-Sands in cui lui ha ammesso pochi dettagli sulla loro storia: “Ci siamo conosciuti, abbiamo iniziato a passare del tempo insieme… di solito si comincia così, no?. Non è stato facile però conquistarla in quel periodo ho dovuto lottare più fuori dal campo che dentro al campo”. Dal canto suo, invece, Ajla, rivela di essere alle prese con una vera e propria furia in questa quarantena visto che Matteo vuole migliorare i suoi colpi e lei non riesce a tenere il passo: “Dopo 40 minuti il mio braccio mi fa male. Finisce sempre che mi sembra di fare schifo, però poi mio padre mi fa notare che non è vero, che sto migliorando, solo che giocando con un uomo non si nota”. Il resto della giornata si svolge come per tutte le altre coppie tra cura dell’aspetto e del fisico (in questo sembra che sia Matteo ad accellere) e anche il cibo spazzatura (in cui il primato tocca a lei, almeno secondo Matteo).



