Sarebbe finita la storia d'amore tra Matteo Berrettini e Federica Lelli: secondo ultime indiscrezioni, il tennista sarebbe attualmente single

Matteo Berrettini torna protagonista del gossip. Dopo la relazione con Melissa Satta, oggi felice al fianco di Carlo Gussalli Beretta, il celebre tennista ha ritrovato l’amore con Federica Lelli, nota per aver avuto in passato una relazione col cantante Ultimo. Un gossip che risale allo scorso anno e che non ha mai ricevuto una conferma dai diretti interessati, anche se di indizi non sono mancati.

ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi, terremoto Campi Flegrei e Napoli di magnitudo 4.4 gradi

È vero che Matteo Berrettini e Federica Lelli non hanno mai postato una foto di coppia in questi mesi, tuttavia a confermare la loro relazione sono state delle paparazzate della coppia a Roma e Montecarlo. Da lungo tempo, tuttavia, non arrivano notizie di questa relazione: i due si tengono lontani dai riflettori e dai social, al punto che molti si chiedono se si siano effettivamente lasciati. La risposta a questa domanda sembra sia arrivata nelle ultime ore, con un’indiscrezione bomba.

Diretta Internazionali d'Italia 2025 Roma/ Berrettini dà forfait nel 2° set: Ruud va agli ottavi (12 maggio)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica ⭐️ (@federicalelli)

Matteo Berrettini è single? La doppia indiscrezione confermerebbe il gossip

È stata l’esperta di gossip Deianira Marzano a lanciare su Instagram l’indiscrezione, condividendo alcune segnalazioni ricevute dagli utenti. Una prima segnala: “Ho visto che Matteo Berrettini segue ancora Federica Lelli, ma non ci sono più mi piace l’un l’altro e sono sempre in posti diversi”. Una seconda segnalazione, invece, lancia la bomba: i due si sarebbero lasciati tempo fa. “Credo di diano lasciati già l’anno scorso, nel periodo natalizio”, si legge. “In un’intervista al podcast ‘Tintoria’ di gennaio lui disse di essere single, quindi è finita”, ha spiegato l’utente. Marzano, poi, conferma: Berrettini sarebbe attualmente single. Il tennista, tuttavia, tace su questo aspetto della sua vita, preferendo concentrarsi sullo sport.

Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Pakistan risponde con raid agli attacchi indiani (10 maggio 2025)