Matteo Berrettini e l’ex ballerina di Amici fanno sul serio: lei lo porta dai genitori e la sorella Jessica lancia un messaggio al tennista!

Matteo Berrettini ha ufficializzato la sua storia d’amore con Vanessa Bellini, ex ballerina di Amici che durante la ventitreesima edizione era stata eliminata per via di un provvedimento disciplinare. In seguito al fattaccio, la ragazza ha continuato la sua carriera tanto da arrivare ad esibirsi anche nel corpo di ballo del rapper Marracash. Ormai da qualche giorno si sospettava di una relazione tra il tennista e Vanessa, ma finalmente è arrivata la conferma: sono fidanzati.

“Si sono conosciuti a Torino, a metà giugno, al concerto di Marracash, il rapper di cui Vanessa è una delle prime ballerine. È iniziato tutto da lì, da uno scambio di sguardi“, ha detto Jessica Bellini, sorella di lei a DiPiù. Dopo le numerose fotografie a Portofino, non c’è più stato dubbio su una relazione sentimentale. Infatti, Vanessa ha presentato alla famiglia Matteo Berrettini, il quale si è presentato a Novara per conoscere i genitori di lei.

Vanessa Bellini, la sorella Jessica parla di Matteo Berrettini: “Spero non la faccia soffrire“

La sorella di Vanessa Bellini è entusiasta: “È stato strano vedersi arrivare in casa uno dei tennisti più forti e famosi del mondo. Io l’ho visto soltanto una volta, i miei genitori di più, quando Vanessa lo ha portato qui a Novara“, dice riguardo a Matteo Berrettini. Poi si raccomanda che non faccia mai soffrire la sorella sperando che sia un ragazzo serio proprio come lo è lei. Dopo la notizia i social sono impazziti di gioia: “Oddio come Vanessa Bellini esce con lui?? Sempre saputo fosse una gran donna. Berrettini spillaci qualcosa sul capodanno gate ti prego io DEVO sapere cosa è successo“, leggiamo su X. Come andrà a finire la loro storia d’amore? Dalle premesse sembra qualcosa di serio!