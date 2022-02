Matteo Berrettini e la fidanzata Ajla Tomljanovic/ Il primo incontro a Wimbledon

Matteo Berrettini rappresenta certamente il nuovo gioiello del tennis italiano, che ha da poco raggiunto l’ennesimo record in carriera: è infatti il primo giocatore italiano a raggiungere i quarti di finale in tutti e quattro tornei del Grande Slam. Proprio per questo è stato naturale per Amadeus invitarlo al Festival di Sanremo, un modo per dimostrare quanto tutto il nostro Paese sia orgoglioso di quello che lui sta facendo. Davvero bella la presentazione fatta dal conduttore: “Un ragazzo bello come un attore, che sta facendo innamorare tutti per il suo carisma e la sua rimpatia”.

Come è facile immaginare, uno con il suo fisico non poteva restare solo a lungo. Il campione è infatti fidanzato con un’altra tennista, Ajla Tomljanovic, di origine croata, che lui ha avuto modo di conoscere in uno dei tornei in cui si è maggiormente distinto, quello di Wimbledon, Non si tratta però della prima tennista che gli ruba il cuore; in passato, infatti, è stato fidanzato con Lavinia Ancelotti.

Chi è Ajla Tomljanovic: è lei la fidanzata di Matteo Berrettini

Ajla Tomljanovic è nata a Zagabria il 7 maggio 1993, ha quindi tre anni più di Matteo. Lo sport sembra essere di casa nella sua famiglia: lei è infatti figlia di Ratko, ex campione di pallamano. Pur essendo ancora giovanissima, è già risucita a togliersi soddisfazioni importanti: è infatti riuscita a conquistare Wimbledon nel 2014 ed è stato proprio qui che ha conosciuto Berrettini cinque anni dopo.

È stata lei a raccontare a raccontare come sia nato il loro amore: “Ci siamo conosciuti, abbiamo iniziato a passare del tempo insieme. Di solito si comincia così. no?” – ha raccontato Ajla al format Tennis United. In un primo momento lei, però, non sembrava propensa a capitolare: “Non è stato facile conquistarla, ho dovuto lottare più fuori dal campo che dentro il campo – sono state le parole di lui a ‘La Gazzetta dello Sport’ -. Ci siamo anche allenati insieme. Queste cose ci hanno fatto crescere tanto”.

