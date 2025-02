Matteo Berrettini e Sarah Toscano si stuzzicano ancora: nuova ship?

Proseguono i contatti via social tra Matteo Berrettini e Sarah Toscano, il tennista romano continua a restare nel mirino della giovane cantante Sarah Toscano, reduce dal Festival di Sanremo con la sua Amarcord, dove ha riscosso grande successo in particolare sul web. E la tresca iniziata qualche giorno fa con Sarah che ha dichiarato il suo “amore” per il tennista va avanti, in quel caso il finalista di Wimbledon 2021 ha risposto sornione “è perché non mi conosce”, ma il giorno della finale del Festival di Sanremo ha invitato i suoi follower a votare proprio per Sarah Toscano.

E dopo la vittoria di Doha, Berrettini che è riuscito a mandare al tappeto Djokovic per la prima volta, ha ricevuto i complimenti di Sarah Toscano sui social, che ha postato tre emoticon con il fuoco, un modo per far capire come Matteo sia ancora nei suoi pensieri.

Matteo Berrettini e Sarah Toscano escono allo scoperto?

In attesa di capire come proseguirà questa ship iniziata sui social, i fan si chiedono cosa ci sia ad oggi tra Matteo Berrettini e Sarah Toscano. Il tennista e la cantante proseguono a punzecchiarsi piacevolmente sui social, e chissà che in privato i due non abbiano deciso di approfondire la conoscenza dopo i primi segnali lanciati nei giorni scorsi.

Per il momento non risultano esserci dichiarazioni pubbliche, con i due giovani che si stanno limitando a qualche uscita social, in attesa di capire come si svoleranno le cose tra Matteo Berrettini e Sarah Toscano, che nel caso dovessero realmente divenire una coppia diverrebbero sicuramente molto chiacchierati nell’ambito gossip, viste anche le loro nutrite fanbase.